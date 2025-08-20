जन्म के छठे दिन इस शुभ योग में मनेगी कान्हा की छठी, जानें पूजा विधि और मुहूर्त, अर्पित करें ये स्वादिष्ट भोग!

Shri krishna ji ki chhathi kab hai: जैसे हर नवजात शिशु की छटी मनाई जाती है वैसे ही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के छठवें दिन बाल गोपाल की छठी मनाने का विधान है. हिंदू मान्यता में शिशु की छठी मनाने की परंपरा का बहुत महत्व है. भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद भी छठी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस अवसर पर मंदिरों व घरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है. भोग और उत्सव का आयोजन भी होता है.

श्रीकृष्ण की छठी कब है?

श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को हुआ, इस तरह 21 अगस्त 2025 को जन्म के छठे दिन यानी भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को छठी पर्व मनाया जाएगा. इस दिन बाल गोपाल को स्नान कराया जाएगा और शृंगारकर उन्हें उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाएंगे. भक्त श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करेंगे.

छठी पर अर्पित किए जाने वाले भोग

कान्हा जी की छठी पर मंदिर में शाम के समय उन्हें कढ़ी चावल का भोग अर्पित किया जाता है. इसके अलावा गोपाल जी को माखन, मिश्री और मालपुआ भी भोग के रूप में पवाया जाता है.

विशेष योग, नक्षत्र और तिथि

कृष्ण छठी पर सर्वार्थ सिद्धि योग होगा. इस योग में किया गया कार्य अति शुभ फलदायी होते हैं.

शाम को सुकर्मा योग बन रहा है जिसमें कान्हा की छठी मनायी जाएगी और पूजा अर्चना की जाएगी.

इस दिन व्यातीपात योग बनेगा. वरीयान योग बनेगा.

इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में होंगे.

राहुकाल दोपहर 2.05 बजे से लेकर 3.40 मिनट तक होगा. इस समयावधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा.

इस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है.

पूजन के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:26 से लेकर 05:10 तक

अभिजित मुहूर्त - दोपहर 11:58 से लेकर 12:50 तक

विजय मुहूर्त - दोपहर 02:34 से लेकर 03:26 तक

गोधूलि मुहूर्त - शाम 06:54 से लेकर 07:16 तक

अमृत काल - शाम 05:49 से लेकर 07:24 तक

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

