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कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग लेकिन भद्रा का साया भी, जानें शुभ मुहूर्त चंद्रोदय का समय और गणेश जी की पूजा विधि

Krishnapingala Sankashti Chaturthi 2026 Kab Hai: इस साल 3 जुलाई 2026 को कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखा जाएगा. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा लेकिन भद्रा का साय भी होगा. आइए जानें इस दिन क्या शुभ मुहूर्त है और चंद्रोदय का समय क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 02, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:14 PM IST
कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग लेकिन भद्रा का साया भी, जानें शुभ मुहूर्त चंद्रोदय का समय और गणेश जी की पूजा विधि
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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