Kumbh Sankranti 2026: कुंभ संक्रांति पर इन 5 चीजों के दान से खुल जाएंगे तरक्की के द्वार, सूर्य देव बरसाएंगे कृपा

Kumbh Sankranti 2026: हिंदू धर्म में सक्रांति का विशेष महत्व है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य देव इस वक्त मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और 13 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इस राशि में सूर्य देव 13 मार्च 2026 तक रहेंगे. इस बार की कुंभ संक्रांति बेहद खास मानी जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन विजया एकादशी का भी दुर्लभ संयोग भी बन रहा है. इसलिए धर्म शास्त्रों के जानकार इस बार की कुंभ संक्रांति को बेहद खास मान रहे हैं. शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति हो या कोई अन्य संक्रांति, इस दिन दान करने की परंपरा है. कहते हैं कि संक्रांति के दिन दान करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं कि इस साल कुंभ संक्रांति पर किन चीजों का दान करने से सूर्य का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा.

कुंभ संक्रांति 2026 स्नान-दान मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की कुंभ संक्रांति 13 फरवरी 2026 को पड़ रही है. इस दिन स्नान दान के लिए पुण्य काल सुबह 7 बजकर 17 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा. इसके अलावा इस दिनद महा पुण्यकाल सुबह 7 बजकर 17 मिनट से लेकर 9 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इस दौरान स्नान और दान करना पुण्यदायी साबित होगा.

कुंभ संक्रांति पर करें इन 5 चीजों का दान

गुड़ का दान- सूर्य देव का संबंध मिठास और तेज से है. ज्योतिष शास्त्र में गुड़ को सूर्य की प्रिय वस्तु माना गया है. कुंभ संक्रांति के दिन जरूरतमंदों को गुड़ का दान करने से न सिर्फ सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और करियर की बाधाएं दूर होती हैं.

गेहूं का दान- गेहूं सूर्य देव को प्रिय माना गया है. इस दिन सवा किलो या अपनी सामर्थ्य अनुसार गेहूं का दान किसी मंदिर या निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए. मान्यता है कि गेहूं का दान करने से घर में अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है.

तांबे के बर्तन- तांबा सूर्य की धातु मानी जाती है. कुंभ संक्रांति पर तांबे के लोटे या किसी अन्य पात्र का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है. इससे कुंडली में सूर्य दोष शांत होता है और सरकारी नौकरी या कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं.

लाल वस्त्र का दान- लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जो सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है. इस पुण्यकाल में किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र भेंट करें. ऐसा करने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है.

तिल और कंबल का दान- चूंकि कुंभ संक्रांति फरवरी के महीने में आती है जब ठंड का प्रभाव रहता है, इसलिए इस दिन तिल और कंबल का दान करना पुण्य का अक्षय पात्र माना जाता है. तिल का दान शनि दोष को कम करता है और कंबल का दान राहु-केतु के दुष्प्रभावों से रक्षा करता है, जिससे सूर्य का सकारात्मक प्रभाव आप पर बना रहता है.

