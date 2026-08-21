/जंगलों के बीच छुपा वो पेड़, जहां आज भी रहता है शिवजी के भूतों का वास! जानिए हरिद्वार के इस धाम का रहस्य

हरिद्वार के पास राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगलों में एक बहुत ही खास मंदिर है जिसका नाम श्री कुंडी सोटेश्वर महादेव है. श्यामपुर और सज्जनपुर पीली के पास बसा यह मंदिर अपने शांत माहौल और खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं.
वहां के लोग बताते हैं कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग को किसी ने बनाया या स्थापित नहीं किया है. ये जमीन से खुद ही प्रकट हुआ था. जो लोग यहां आते हैं, उनका मानना है कि सच्चे दिल से मांगी गई हर मन्नत यहां पूरी होती है. अगर आप कभी हरिद्वार जाएं, तो इस जगह का सुकून महसूस करने जरूर जाएं.
कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती से शादी करने निकले थे, तो उनकी बारात इसी जगह आकर ठहरी थी. शिवजी की बारात कोई आम बारात तो थी नहीं, उसमें देवताओं के साथ-साथ उनके गण, भूत-प्रेत और कई अजीबो-गरीब शक्तियां शामिल थीं. महादेव ने अपनी पूरी बारात के साथ इसी जगह पर आराम किया था.
माना जाता है कि जब बारात यहां रुकी, तो शिवजी के गणों ने भांग तैयार करने के लिए कुंडी और सोटे का इस्तेमाल किया था. बस तभी से इस जगह का नाम कुंडी सोटेश्वर पड़ गया. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी जब आसपास की जमीन खोदी जाती है, तो वहां मिट्टी के पुराने कुंडी-सोटे के टुकड़े निकलते हैं.
मंदिर के पास ही एक पुराना और रहस्यमयी पेड़ खड़ा है. लोककथाओं की मानें तो बारात के दौरान कुछ भूत-प्रेत भांग के नशे में इतने मस्त हो गए कि वे वहीं छूट गए और बारात आगे निकल गई. तब से वे उसी पेड़ पर रुक गए. यही वजह है कि आज भी लोग उस पेड़ के बहुत पास जाने से कतराते हैं.
यहां के लोग आज भी एक अनोखी परंपरा निभाते हैं. माना जाता है कि पेड़ पर मौजूद उन शिवगणों के लिए रोज नियम से खाना रखा जाता है. लोकल लोगों का पक्का यकीन है कि वे भूत-प्रेत आज भी आकर उस खाने को चुपचाप खा लेते हैं. इसी अनोखे रहस्य को सुनने और देखने के लिए दूर-दूर से लोग खिंचे चले आते हैं.
(Disclaimer):इस लेख में दी गई जानकारी स्थानीय लोक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास, डर या अफवाह को बढ़ावा देना नहीं है. यह सामग्री केवल पाठकों की रुचि और सामान्य जानकारी (ज्ञानवर्धन) के लिए प्रस्तुत की गई है.