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Hindi Newsधर्मजब हर तरफ से घिर जाएं मुसीबतों के बादल, तो मन में क्यों उठता है ये सवाल कि क्या भगवान को मेरी परवाह है? जानें इसका अंतिम सत्य

जब हर तरफ से घिर जाएं मुसीबतों के बादल, तो मन में क्यों उठता है ये सवाल कि क्या भगवान को मेरी परवाह है? जानें इसका अंतिम सत्य

Geeta Upadesh: जीवन के कठिन दौर में जब मनुष्य खुद को अकेला पाता है, तब श्रीमद्भगवद्गीता का आश्वासन और ईश्वर की हर क्षण मौजूद रहने वाली कृपा ही उसे आंतरिक शक्ति और सही मार्गदर्शन देती है. 

Written By  Acharya Vikramaditya|Edited By: harsh singh|Last Updated: May 28, 2026, 07:09 PM IST
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जब हर तरफ से घिर जाएं मुसीबतों के बादल, तो मन में क्यों उठता है ये सवाल कि क्या भगवान को मेरी परवाह है? जानें इसका अंतिम सत्य

Geeta Upadesh: मनुष्य का जीवन सुख और दुःख का संगम है. कभी जीवन में सब कुछ अच्छा चलता दिखाई देता है, तो कभी अचानक समस्याओं का ऐसा तूफान आता है कि मनुष्य भीतर से टूटने लगता है. जब लगातार दुःख, असफलता, बीमारी, अपमान, आर्थिक संकट या अपने लोगों का साथ छूटने जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं, तब मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है - "क्या भगवान को मेरी परवाह है?"

ये प्रश्न नया नहीं है. संसार के लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी समय यह अनुभव किया है कि शायद ईश्वर उसकी पुकार नहीं सुन रहे. परन्तु आध्यात्मिक ग्रंथों में हमें इस प्रश्न का अत्यंत सुंदर उत्तर मिलता है.

भगवान का आश्वासन

भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में कहा है-

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"अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥"

अर्थात् जो भक्त अनन्य भाव से भगवान का स्मरण और भक्ति करते हैं, भगवान स्वयं उनके योग और क्षेम का भार उठाते हैं. जो उनके पास नहीं है, उसे उपलब्ध कराते हैं और जो है उसकी रक्षा करते हैं.

यह श्लोक केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि भगवान का एक दिव्य वचन है. इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते. चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करते रहते हैं.

भगवान हमेशा हमारे साथ हैं

हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान दूर कहीं आकाश में बैठे हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हैं. वे हमारी हर भावना, हर पीड़ा और हर इच्छा को जानते हैं.

हमारा शरीर, श्वास, भोजन, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश सब कुछ भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है. यदि वे एक क्षण के लिए भी अपनी कृपा हटा लें, तो जीवन असम्भव हो जाए. फिर भी मनुष्य अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण यह अनुभव नहीं कर पाता कि उसके जीवन में भगवान का कितना बड़ा योगदान है.

जब सब कुछ अच्छा होता है तब हम अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को देते हैं, लेकिन जब दुःख आता है तब हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं. वास्तव में भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है. हम जैसा कर्म करते हैं, उसी के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं. संसार के नियम कर्म और परिणाम पर आधारित हैं.

दुःख क्यों आते हैं?

अक्सर लोग पूछते हैं- "यदि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो जीवन में दुःख क्यों आने देते हैं?"

इसका उत्तर बहुत गहरा है. संसार का दुःख केवल दण्ड नहीं होता, कई बार वह जागृति का माध्यम भी होता है. जब मनुष्य संसार के भोग-विलास में खो जाता है और भगवान को भूल जाता है, तब दुःख उसे यह याद दिलाता है कि वास्तविक शांति केवल ईश्वर के समीप जाने में है.

यदि इस संसार में केवल सुख ही सुख होता, तो शायद कोई भी भगवान को याद न करता. मनुष्य स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मान बैठता. इसलिए कभी-कभी कठिनाइयां हमें भीतर से बदलने और भगवान की ओर लौटने का अवसर देती हैं.

जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, उसी प्रकार भगवान भी कभी-कभी जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से हमें सही दिशा दिखाते हैं.

वास्तविक सुख कहां है?

मनुष्य संसार की वस्तुओं में सुख खोजता है—धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध और भोग में. कुछ समय के लिए ये चीजें आनंद देती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे पातीं. संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी अस्थायी होता है.

भगवान श्रीकृष्ण को आनंद का सागर कहा गया है. जब मनुष्य भगवान से जुड़ता है, तब उसे भीतर से ऐसी शांति और संतोष प्राप्त होता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता.

भक्ति का अर्थ केवल पूजा-पाठ करना नहीं है. भक्ति का अर्थ है- भगवान को अपना मानना, उनसे प्रेम करना, उन पर विश्वास रखना और हर परिस्थिति में उन्हें स्मरण करना.

प्रेम का वास्तविक अर्थ

हम अक्सर भगवान से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं. लेकिन प्रेम केवल लेने का नाम नहीं, देने का भी नाम है. यदि हम वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं.

वे चाहते हैं कि हम प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा का जीवन जिएं. वे चाहते हैं कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं और दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखें.

जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन आता है.

भगवान को पुकारने की शक्ति

कभी-कभी मनुष्य इतना टूट जाता है कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता. ऐसे समय में भगवान को सच्चे हृदय से पुकारना चमत्कारिक प्रभाव डाल सकता है.

जब कोई व्यक्ति निष्कपट भाव से कहता है-

"हे प्रभु! मैं कमजोर हूं. मुझे आपकी आवश्यकता है. कृपया मुझे मार्ग दिखाइए."

तो उसके भीतर आशा का एक नया प्रकाश जन्म लेने लगता है. परिस्थितियां तुरंत बदलें या न बदलें, लेकिन मनुष्य की चेतना बदलने लगती है. उसे महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है.

भगवान की कृपा का अनुभव हमेशा किसी चमत्कार के रूप में ही नहीं होता. कई बार वह आंतरिक शक्ति, धैर्य, सही मार्गदर्शन या किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होती है.

"क्या भगवान को मेरी परवाह है?"-इस प्रश्न का उत्तर है, "हां, निश्चय ही."

भगवान हमें हर क्षण देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं. कभी सुख के माध्यम से, कभी दुःख के माध्यम से, वे हमें अपने निकट बुलाते हैं.

जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए. यदि हम प्रेम और विश्वास के साथ उनकी ओर एक कदम बढ़ाएंगे, तो वे हमारी ओर हजार कदम बढ़ाएंगे.

अतः जब भी मन दुःखी हो, निराश हो या अकेला महसूस करे, तब भगवान श्रीकृष्ण को प्रेमपूर्वक स्मरण करें और कहें-

"हे प्रभु! मुझे कभी अपनी स्मृति से दूर मत होने दीजिए. सुख हो या दुःख, मैं सदैव आपके चरणों में प्रेम और विश्वास बनाए रखूं."

यही भावना मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है.

- आचार्य विक्रमादित्य (पीतांबरा पीठाधीश्वर) .

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: 2 जून को होने वाला है गुरु गोचर, जीवन में प्रगति के लिए करें ये 5 प्रभावशाली उपाय!

 

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