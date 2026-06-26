घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनकी नियमित पूजा और सेवा करना अनिवार्य होता है. जिस घर में लड्डू गोपाल की विधि-विधान से सेवा की जाती है और उनका विशेष शृंगार किया जाता है उस घर पर लड्डू गोपाल कृपा दोगुनी बनी रहती है. भगवान श्री कृष्ण की सेवा घर के एक ऐसे सदस्य की तरह ही की जाती है जो छोटे से बच्चे हैं. ऐसा करने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. सावन माह में लड्डू गोपाल का विशेष शृंगार किया जाता है. आइए जानें सावन के महीने में शृंगार कैसे करें.
लड्डू गोपाल को शृंगार करना अति प्रिय है. सावन में हर ओर हरियाली ही हरियाली होती है यानी इस माह में हरे रंग का विशेष महत्व है. ऐसे में इस माह में लड्डू गोपाल का शृंगार हरे रंग की पोषाक और आभूषणों से करने का विधान है. मोगरे का इत्र भी इस माह में गोपाल जी को लगाना चाहिए. इससे लड्डू गोपाल अति प्रसन्न हो जाते हैं.
सावन के महीने में लड्डू गोपाल का शृंगार अगर फूलों से करें तो गोपाल जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं. अनेक प्रकार के सुगंधित फूल और फूलों की माला गोपाल जी को चढ़ाएं और पहनाएं. फूलों से कई तरह के आभूषण बना सकते हैं और कान्हा जी को पहना सकते हैं. मार्केट से भी फूलों से बने अभूषण लाकर पहना सकते हैं. मोतियों की माला, कंगन, कुंडल और कमरबंद जैसे आभूषण भी लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं.
सुबह के समय पहले खुद स्नान आदि करें और फिर लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं. इसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर गोपी चंदन से पूरे लेप लगाएं. चंदन का लेप सुखने के बाद गंगाजल से गोपाल जी का अभिषेक करें. गोपाल जी को लंगोटी पहनाएं और फिर पूरा पोशाक पहनाएं. शृंगार में मोर पंख वाला मुकुट जरूर रखें. मुरली भी रखें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)