घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनकी नियमित पूजा और सेवा करना अनिवार्य होता है. जिस घर में लड्डू गोपाल की विधि-विधान से सेवा की जाती है और उनका विशेष शृंगार किया जाता है उस घर पर लड्डू गोपाल कृपा दोगुनी बनी रहती है. भगवान श्री कृष्ण की सेवा घर के एक ऐसे सदस्य की तरह ही की जाती है जो छोटे से बच्चे हैं. ऐसा करने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. सावन माह में लड्डू गोपाल का विशेष शृंगार किया जाता है. आइए जानें सावन के महीने में शृंगार कैसे करें.