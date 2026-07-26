/माखन-मिश्री न चढ़ाएं तो क्या लड्डू गोपाल को नहीं मिलती तृप्ति? नाराज हो जाएं उससे पहले जान लें भोग के सही नियम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर वैसे तो कोई कठिन नियम नहीं लेकिन गोपाल जी के भोग से जुड़े कुछ नियमों का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए. वहीं, जब भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय भोग की बात आती है तो सबसे पहले माखन-मिश्री ही ध्यान में आता है. भक्त माखन-मिश्री ही विशेषकर कान्हा जी को भोग के रूप में चढ़ाते हैं. माखन-मिश्री न हो तो भगवान को मिश्री, दूध, फल, दही, पंजीरी या घर में बना सात्विक भोग चढ़ा सकते हैं. जहां तक माखन-मिश्री अगर हर दिन कान्हा जी को न भी अर्पित करें तो भी वे अपने भक्त से नाराज नहीं होते हैं. बस इस बात को ध्यान में रखें कि भगवान को जो भी भोग अर्पित करें वो सच्चे भाव और अपने घर के बच्चे की सेवा करने की भावना के साथ अर्पित करें.