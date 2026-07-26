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माखन-मिश्री न चढ़ाएं तो क्या लड्डू गोपाल को नहीं मिलती तृप्ति? नाराज हो जाएं उससे पहले जान लें भोग के सही नियम

Laddu Gopal Ka Bhog Niyam: भगवान श्रीकृष्ण को माखन और मिश्री का भोग अति प्रिय हैं. ऐसे में एक प्रसन्न मन में जरूर उठता है कि अगर यह भोग हर दिन कान्हा जी को न दें तो क्या वे नाराज हो जाते हैं? आइए भोग अर्पित करने से जुड़े धार्मिक नियमों के बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 26, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:09 PM IST
माखन-मिश्री न चढ़ाएं तो क्या लड्डू गोपाल को नहीं मिलती तृप्ति? नाराज हो जाएं उससे पहले जान लें भोग के सही नियम

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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