/माखन-मिश्री न चढ़ाएं तो क्या लड्डू गोपाल को नहीं मिलती तृप्ति? नाराज हो जाएं उससे पहले जान लें भोग के सही नियम

Krishna Ji Ko Makhan Ka Bhog: भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. विष्णु जी के अवतार श्रीकृष्ण को माखन मिश्री अति प्रित है. ऐसे में जब घर में रखकर लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है तो उन्हें भोग में माखन मिश्री जरूर अर्पित किया जाता है. लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर हर दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री न अर्पित करें तो क्या ने अपने भक्त से नाराज हो जाएंगे.
ध्यान दें सच्ची श्रद्धा के भूखे लड्डू गोपाल की सेवा में भोग का विशेष महत्व है. ऐसे में आइए जानें हर दिन लड्डू गोपाल को अगर माखन-मिश्री का भोग न अर्पित करें तो क्या गोपाल जी नाराज हो जाते हैं?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर वैसे तो कोई कठिन नियम नहीं लेकिन गोपाल जी के भोग से जुड़े कुछ नियमों का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए. वहीं, जब भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय भोग की बात आती है तो सबसे पहले माखन-मिश्री ही ध्यान में आता है. भक्त माखन-मिश्री ही विशेषकर कान्हा जी को भोग के रूप में चढ़ाते हैं. माखन-मिश्री न हो तो भगवान को मिश्री, दूध, फल, दही, पंजीरी या घर में बना सात्विक भोग चढ़ा सकते हैं. जहां तक माखन-मिश्री अगर हर दिन कान्हा जी को न भी अर्पित करें तो भी वे अपने भक्त से नाराज नहीं होते हैं. बस इस बात को ध्यान में रखें कि भगवान को जो भी भोग अर्पित करें वो सच्चे भाव और अपने घर के बच्चे की सेवा करने की भावना के साथ अर्पित करें.
धनिया पंजीरी
मखाने की खीर और गाढ़ी रबड़ी
मीठे मालपुआ
मौसमी फल जैसे केला, आम और खरबूजा
केसर वाल गुनगुना दूध
भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल को जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी दल या तुलसी पत्ता जरूर डालें.
एक बच्चे को जिस तरह से सही समय पर भोजन कराया जाता है वैसे ही गोपाल जी को भोग अर्पित किया जाता है. लड्डू गोपाल को सुबह, दोपहर, शाम और रात का भोजन कराएं.
रसोई घर में गोपाल जी का जब भोग बनाएं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किचन झूठा या गंदा न हो. भोग पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए.
लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करते समय भोग को वहीं थोड़ी देर रहने दे और भोग के साथ जल जरूर रखें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)