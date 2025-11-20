Advertisement
Laddu Gopal Ki Seva: कंपकपाती ठंड में लड्डू गोपाल को कैसे कपड़े पहनाएं? जानें मोजे से लेकर कंबल तक की जरूर बातें!

Laddu Gopal Ke Thand Ke Kapade: सर्दियों के दिनों में भक्तों को लड्डू गोपाल की सेवा पर विशेष ध्यान देना चाहिए. उनकी सेवा उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से ठंड में एक बच्चे की सेवा की जाती है. आइए जानें ठंड में लड्डू गोपाल को कैसे पोशाक पहनाएं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:54 PM IST
Laddu Gopal Ki Seva
Laddu Gopal Ki Seva

Laddu Gopal winter Cloths: घर में अगर लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो उनकी सेवा एक बच्चे की तरह करें. जिस तरह किसी बच्चे के लिए गर्मी के पोशाक अलग होते हैं और ठंड के पोशाक अलग होते हैं उसी तरह लड्डू गोपाल के लिए भी मौसम के हिसाब से ही कपड़े चुनने चाहिए. गोपाल जी को स्नान आदि कराने के बाद ठंड के मौसम के हिसाब से ही पोशाक पहनाएं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर लड्डू गोपाल को ठंड में कैसे कपड़े पहनाएं. 

ठंड में लड्डू गोपाल को क्या पहनाएं?
ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल को कॉटन के वस्त्र न पहनाए बल्कि शनील यानी वेलवेट के बने कपड़े पहनाएं. नवंबर दिसंबर की ठंड में लड्डू गोपाल का ध्यान रात के समय अधिक रखें. इस समय उन्हें सुलाने से पहले शनील का पैजामा पहनाएं और शनील की बगलबंदी पहनाएं.

लड्डू गोपाल को शनील की फ्रॉक लड्डू गोपाल को 
सुबह से लेकर रात तक शनील की फ्रॉक वाले कपड़े कान्हा जी को पहनाए रखें.फ्रॉक के नीचे भी शनील का पैजामा पहनाएं. शनील का लंगोट भी गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं. लड्डू गोपाल को पैरों में ठंड न लगे इसका विशेष ध्यान रखें. लड्डू गोपाल को ठंड से बचाने के लिए मुकुट की जगह पगड़ी पहनाएं जिससे सिर और कान दोनों ढंके रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

लड्डू गोपाल को शनील का कंबल
लड्डू गोपाल को शनील का कंबल अगर उढ़ाएं को इससे ठंड कम लगेगी. इसके अलावा हल्का ऊनी कंबल भी उढ़ाना सही रहेगा. लड्डू गोपाल बिल्कुल बच्चे हैं तो उनका ठंड के दिनों में विशेष ध्यान रखना पड़ता है. लड्डू गोपाल को गर्म पानी से स्नान करवाएं और गोपी चंदन न लगाएं बल्कि केसर का टीका लगाएं. इसके अलाव दिन में एक बार धूप में जरूर ले कर जाएं. इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे.

लड्डू गोपाल को मोजे और ऊनी पगड़ी पहनाएं
ठंड में लड्डू गोपाल को ऊनी मोजे पहनाएं. जनवरी में ठंड में कंपकंपा देने वाली ठंड होती है ऐसे में लड्डू गोपाल को ऊनी पगड़ी भी पहनाएं. इसके अलावा ऊनी शौल भी ऊपर से डालें. लड्डू गोपाल जिस स्थान पर बैठे हैं वहां पर हल्का गर्म कंबल भी बिछा दें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

