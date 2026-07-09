/Chaturmas 2026: चातुर्मास में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा, उमस से लेकर बारिश तक... कैसे रखें पूरा ध्यान? जानें

Laddu Gopal Ki Seva In Chaturmas 2026: चातुर्मास में बारिश खूब होती है तो वहीं उमस भरा वातावरण भी साथ ही आता है. ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल की सेवा का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है. बिल्कुल एक छोटे बच्चे की जिस तरह से बारिश के मौसम में ध्यान रखा जाता है उसी तरह से लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखें और सेवा करें तो गोपाल जी अति प्रसन्न होते हैं और घर पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.
ध्यान दें कि लड्डू गोपाल की सेवा में मौसम के अनुकूल फेरबदल किया जाता है, जैसे ठंड में ऊनी तो गर्मी सूती वस्त्र धारण करवाया जाता है. ऐसे में आइए इस लेख में विस्तार से जाने कि चौमासे में लड्डू गोपाल की सेवा करते समय किन बातों का ध्यान रखें.
चातुर्मास में लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए उनके स्नान और वस्त्र का विशेष ध्यान रखें. चातुर्मास में आए दिन उमस भरा होता है. बारिश होती रहती है जिससे तापमान गर्मी के महीने से थोड़ा कम होता है. ऐसे में लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से न नहलाएं बल्कि गुनगुने पानी से नहलाएं. वहीं जब वस्त्र की बात आती है तो ध्यान रखें कि आरामदायक और हल्के सूती वस्त्र ही गोपाल जी को धारण करवाएं. साथ में बांसुरी रखना न भूलें.
गोपाल जी के भोग और शयन को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए. चौमासे में बारिश का मौसम होता है. इस समयावधि में गोपाल जी को बार-बार भूख लगती है जैसे छोटे बच्चे को लगती है. मिश्री मेवा कुछ न कुछ जरूर भोग में अर्पित करते रहेगैं. इसके अलावा अगर शयन की बात करें तो दोपहर के समय कुछ समय के लिए विश्राम कराएं और रात के समय आरामदायक वस्त्र पहनाकर थपकी लगाएं और कान्हा जी को सुना दें. कान्हा जी के पास हमेशा जल रखें.
चौमासे में मंत्र जाप और कीर्तन करने का विशेष महत्व है. इस दिनों में मन को शांत करें और गोपाल जी का ध्यान करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का शुद्ध मन से और श्रद्धापूर्वक जाप करें. शाम के समय दीपदान करें और आरती-कीर्तन के साथ उपासना को संपन्न करें.
बारिश पड़ रही हो तो लड्डू गोपाल को सुबह थोड़ा देर से उठाएं और हल्के गुनगुने पानी से स्नान करवाएं.
भारी और चटकीले कपड़ों की जगह अगर हल्के और सूती कपड़े पहनाएं तो लड्डू गोपान प्रसन्न होंगे.
ठंड़ी तासीर वाली चीजों का भोग अर्पित करें जैसे मौसमी फल आम से लेकर माखन मिश्री आदि. भोग में तुलसी दल डालें.
लड्डू गोपाल के पास एक छोटा सा पंखा रखे और सेवा करते समय झल दें. यह उनके लिए आरामदायक होगा.
लड्डू गोपाल का श्रृंगार, तीन समय का भोजन आदि सब सामान्य ही होगा. बारिश और उमस के कारण श्रृंगार भड़कीला न करें.
(डिस्क्लेमर-
यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.
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