Advertisement
trendingNow12991711
Hindi Newsधर्म

Laddu Gopal Seva: अगहन मास में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा, एक एक नियम गांठ बांध लें!

Margashirsha Month 2025 Ladoo Gopal: सनातन धर्म में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखतें हैं. आइए जानें अगहन मास में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 06, 2025, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Laddu Gopal Ki Seva
Laddu Gopal Ki Seva

Margashirsha Month 2025: हिन्दू धर्म में हर माह का अपना एक महत्व है. इसी तरह पंचांग का नौवां महीना मार्गशीर्ष माह यानी अगहन माह की भी अपनी विशेषता है. धार्मिक ग्रंथों की मानें तो मार्गशीर्ष माह एक अति पवित्र महीना है जिसमें स्नान, दान और दीपदान करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है. इस साल 6 नवंबर 2025 से अगहन माह शुरू हो चुका है. ऐसे में इस कड़ी में जानेंगे कि आखिर अगहन माह में लड्डू गोपाल की किस तरह सेवा करें कि लड्डू गोपाल प्रसन्न हो. आइए लड्डू गोपाल की सेवा के नियम जान लें.

अगहन माह में लड्डू गोपाल की सेवा का नियम
स्नान और आरती
लड्डू गोपाल को उठाएं तो 7 बार ताली बजाकर लाड़ दुलार के साथ उठाएं. लड्डू गोपाल को हर दिन सूर्योदय से पहले ही पवित्र नदी में स्नान कराएं और फिर खुद भी सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें. इसस लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे. लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराएं और आरती के समय जरूर घंटी बजाएं. 

लड्डू गोपाल का श्रृंगार
लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करना न भूले. नए और साफ वस्त्र पहनाएं. इसके बाद लड्डू गोपाल को केसर का तिलक करें जिससे की गर्माहट बनी रहें. इस माह में चंदन का तिलक न लगाएं क्योंकि यह ठंडा करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

लड्डू गोपाल का भोग
लड्डू गोपाल की पूजा के समय तिल और गुड़ का भोग लगाएं. गरम चीजें जैसे कि गर्म दूध, तिल के लड्डू, मीठे पराठे का भोग अर्पित करने से लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे. मौसमी फल से लेकर मौसमी सब्जी का भोग अर्पित करें. 

मंत्र जाप
पूजा के समय लड्डू गोपाल का ध्यान करें और 108 बार ‘कृं कृष्णाय नमः’ मंत्र का जाप करें. इस जाप से लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखेंगे. सुबह या शाम के मंत्र जाप कर सकते हैं. 

धूप में सुलाएं
पूजा के बाद हर दिन थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल को धूप में ले जाकर सुलाएं. वहीं शाम के समय 4 बजे फिर से आरती करें और सूर्यदेव की आरती कर उन्हें भोग अर्पित करें. लड्डू गोपाल की रात 8 बजे आरती कर भोग अर्पित करें और थपकी लगाकर सुला दें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Ratna Shastra: ऑफिस में पैर रखते ही महसूस होता है तनाव, इन 4 में से कोई एक रत्न धारण करते ही बनने लगेंगे सारे काम!

और पढ़ें- Rohini Vrat 2025: क्यों रखा जाता है अगहन माह में रोहिणी व्रत, सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली के लिए जान लें पूजा विधि!

और पढ़ें- Triekadash Yog 2025: इन 3 राशि वालों की तिजोरियों में भर जाएंगे नोट, बुध और यम के त्रिएकादश योग से जातकों के खुल जाएंगे भाग्य!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

margashirsha month 2025

Trending news

शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल