Laddu Gopal Seva: अगहन मास में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा, एक एक नियम गांठ बांध लें!

Margashirsha Month 2025: हिन्दू धर्म में हर माह का अपना एक महत्व है. इसी तरह पंचांग का नौवां महीना मार्गशीर्ष माह यानी अगहन माह की भी अपनी विशेषता है. धार्मिक ग्रंथों की मानें तो मार्गशीर्ष माह एक अति पवित्र महीना है जिसमें स्नान, दान और दीपदान करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है. इस साल 6 नवंबर 2025 से अगहन माह शुरू हो चुका है. ऐसे में इस कड़ी में जानेंगे कि आखिर अगहन माह में लड्डू गोपाल की किस तरह सेवा करें कि लड्डू गोपाल प्रसन्न हो. आइए लड्डू गोपाल की सेवा के नियम जान लें.

अगहन माह में लड्डू गोपाल की सेवा का नियम

स्नान और आरती

लड्डू गोपाल को उठाएं तो 7 बार ताली बजाकर लाड़ दुलार के साथ उठाएं. लड्डू गोपाल को हर दिन सूर्योदय से पहले ही पवित्र नदी में स्नान कराएं और फिर खुद भी सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें. इसस लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे. लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराएं और आरती के समय जरूर घंटी बजाएं.

लड्डू गोपाल का श्रृंगार

लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करना न भूले. नए और साफ वस्त्र पहनाएं. इसके बाद लड्डू गोपाल को केसर का तिलक करें जिससे की गर्माहट बनी रहें. इस माह में चंदन का तिलक न लगाएं क्योंकि यह ठंडा करता है.

लड्डू गोपाल का भोग

लड्डू गोपाल की पूजा के समय तिल और गुड़ का भोग लगाएं. गरम चीजें जैसे कि गर्म दूध, तिल के लड्डू, मीठे पराठे का भोग अर्पित करने से लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे. मौसमी फल से लेकर मौसमी सब्जी का भोग अर्पित करें.

मंत्र जाप

पूजा के समय लड्डू गोपाल का ध्यान करें और 108 बार ‘कृं कृष्णाय नमः’ मंत्र का जाप करें. इस जाप से लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखेंगे. सुबह या शाम के मंत्र जाप कर सकते हैं.

धूप में सुलाएं

पूजा के बाद हर दिन थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल को धूप में ले जाकर सुलाएं. वहीं शाम के समय 4 बजे फिर से आरती करें और सूर्यदेव की आरती कर उन्हें भोग अर्पित करें. लड्डू गोपाल की रात 8 बजे आरती कर भोग अर्पित करें और थपकी लगाकर सुला दें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

