Laddu Gopal Astro Tips: भीषण गर्मी में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा, जानें पोशाक से लेकर भोग तक की जानकारी

Laddu Gopal Ki Seva Ke Niyam: जल्द ही भीषण गर्मी पड़ने लगेगी. ऐसे में इस बात को जानना जरूरी है कि घर में वास कर रहे लड्डू गोपाल की सेवा के नियम गर्मी के लिए क्या हैं. घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है. ऐसे में जिस तरह ठंड के मौसम में गोपाल जी को स्वेटर शॉल या भारी पोशाक पहनाया जाता है, वैसे ही गर्मी के मौसम में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कैसी पोशाक पहनाएं और क्या भोग लगाएं कि लड्डू गोपाल को गर्मी न लगे और उनके आसपास का वातावरण ठंडा रहे. लड्डू गोपाल की सेवा करते समय इन जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखें तो ऐसे घर पर लड्डू गोपाल का आशीर्वाद होता है जिसस घर में सुख-समृद्धि आती है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो पाता है. ऐसे में आइए जानें भीषण गर्मी में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें.

वस्त्र पहनाने से जुड़ी बातों का ध्यान रखें

लड्डू गोपाल जी को मौसम के अनुसार ही पोशाक पहनाएं. गर्मियों में सुबह उठें और स्नान आदि कर घंटी बजाकर लड्डू गोपाल को शयन मुद्रा से जगाएं. इसके बाद सबसे पहले दूध और जल से स्नान करवाएं. इसके बाद लड्डू गोपाल को हल्के पोशाक पहनाएं जो आरामदायक भी हो और सुदर भी हों. ऐसे वस्त्र पहनाएं जिससे गर्मी का आभास न हो पाए.

लड्डू गोपाल को किस तरह के आभूषण पहनाएं

शृंगार के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि गोपाल जी के आभूषण हल्के हों. ठंडक के लिए गोपी चंदन का तिलक लगाएं और भी लगाएं. भीषण कर्मी में ये छोटी-छोटी बातें जरूर ध्यान में रखें ताकि गोपाल जी को शीतलता मिलती रहे.

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गर्मी में लड्डू गोपाल के लिए करें ये काम

लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करें जैसे कि एक छोटे बालक की सेवा की जाती है. गर्मी के मौसम में खूब प्यास लगती है ऐसे में लड्डू गोपाल भी ठंडा और स्वच्छ जल पीने के लिए जरूर रखें. फूलों से बनी माला पहना लड्डू गोपाल को पहनाएं और आसपास के स्थान को भी सुंदर फूलों से सजाएं. जिससे लड्डू गोपाल के आसपास ठंड का माहौल बना रहेगा.



गर्मी में लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं?

गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री का भोग जरूर अर्पित करें. मौसमी फल और जूस आदि का भोग गोपाल जी के लिए अच्छा रहेगा. भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को ठंडा जल भी पीने को दें. ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल हो. इसके बिना भोग भोग अधूरा माना गया है. ऐसे करने घर में सुख समृद्धि भी आती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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