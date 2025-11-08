Laddu Gopal Ki Seva: क्या घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल रख सकते हैं, जानें सेवा से जुड़े ये जरूरी नियम!

Laddu Gopal Puja Vidhi: भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा लड्डू गोपाल के रूप में करने का विधान है. एक बच्चे की तरह गोपाल जी की सेवा की जाती है. जिस घर में लड्डू गोपाल को पूजा जाता है और मन से उनकी सेवा की जाती है उस घर में सुख समृद्धि का वास रहता है. सवाल ये है कि क्या एक घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल रख सकते हैं या नहीं. आइए लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ विशेष नियम के बारे में जानें.

एक घर में दो लड्डू गोपाल

मान्यता है कि घर में एक लड्डू गोपाल रखना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए. इससे साधक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. अगर दो लड्डू गोपाल किसी घर में है तो इसे घर में रखने को कोई मनाही नहीं है. शास्त्रों की मानें को अपने सामर्थ्य के हिसाब से घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल रख सकते हैं. इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कि अगर घर में दो लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा भी अलग-अलग करें. उनके पोशाक भोग आदि अगल होने चाहिए.

लड्डू गोपाल के शुभ परिणाम

अपने मंदिर में दो लड्डू गोपाल अगर रख रहे हैं तो इस नियम का पूरा ध्यान रखें कि दोनों लड्डू गोपाल की आकृति एक समान न हो. बल्कि दोनों ही अलग-अलग तरह के बने हों. तभी इसका शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लड्डू गोपाल के भोग का नियम

लड्डू गोपाल जी को दिन में चार बार भोग अर्पित करें. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोग पूरी तरह से सात्विक हो और सभी प्रहर के भोग एक दैसे न हो बल्कि अलग अलग हों. लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल जरूर डालें, इससे गोपाल जी अति प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Rahu Gochar 2025: स्पष्ट राहु का नक्षत्र पद गोचर 3 राशि वालों को अचानक देगा अथाह धन, जातक के बनने लगेंगे काम!

और पढ़ें- Ramayan Katha: भाई की भक्ति में लक्ष्मण जी ने त्याग दी 14 वर्ष के लिए अपनी नींद, हैरानी में डाल देगी निद्रा पर जीत की ये कथा!