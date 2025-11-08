Advertisement
trendingNow12993981
Hindi Newsधर्म

Laddu Gopal Ki Seva: क्या घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल रख सकते हैं, जानें सेवा से जुड़े ये जरूरी नियम!

Laddu Gopal Puja Niyam: माना जाता है जिस घर में सेवा भाव से लड्डू गोपाल जी की पूजा-अर्चना होती है वहां हमेशा सुख-समृद्धि का वास होता है. आइए जानें घर में दो दो लड्डू गोपाल रखें या नहीं रखें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Laddu Gopal Ki Seva
Laddu Gopal Ki Seva

Laddu Gopal Puja Vidhi: भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा लड्डू गोपाल के रूप में करने का विधान है. एक बच्चे की तरह गोपाल जी की सेवा की जाती है. जिस घर में लड्डू गोपाल को पूजा जाता है और मन से उनकी सेवा की जाती है उस घर में सुख समृद्धि का वास रहता है. सवाल ये है कि क्या एक घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल रख सकते हैं या नहीं. आइए लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ विशेष नियम के बारे में जानें.

एक घर में दो लड्डू गोपाल
मान्यता है कि घर में एक लड्डू गोपाल रखना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए. इससे साधक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. अगर दो लड्डू गोपाल किसी घर में है तो इसे घर में रखने को कोई मनाही नहीं है. शास्त्रों की मानें को अपने सामर्थ्य के हिसाब से घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल रख सकते हैं. इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कि अगर घर में दो लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा भी अलग-अलग करें. उनके पोशाक भोग आदि अगल होने चाहिए.

लड्डू गोपाल के शुभ परिणाम
अपने मंदिर में दो लड्डू गोपाल अगर रख रहे हैं तो इस नियम का पूरा ध्यान रखें कि दोनों लड्डू गोपाल की आकृति एक समान न हो. बल्कि दोनों ही अलग-अलग तरह के बने हों. तभी इसका शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लड्डू गोपाल के भोग का नियम
लड्डू गोपाल जी को दिन में चार बार भोग अर्पित करें. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोग पूरी तरह से सात्विक हो और सभी प्रहर के भोग एक दैसे न हो बल्कि अलग अलग हों. लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल जरूर डालें, इससे गोपाल जी अति प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Rahu Gochar 2025: स्पष्ट राहु का नक्षत्र पद गोचर 3 राशि वालों को अचानक देगा अथाह धन, जातक के बनने लगेंगे काम!

और पढ़ें- Ramayan Katha: भाई की भक्ति में लक्ष्मण जी ने त्याग दी 14 वर्ष के लिए अपनी नींद, हैरानी में डाल देगी निद्रा पर जीत की ये कथा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

laddu gopal ki seva

Trending news

VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
Viral Video
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
Tejas
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
Kalyan Banerjee Cyber Fraud
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
Army
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज