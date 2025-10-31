Niyam for Bathing Laddu Gopal in winter: श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा उनके भक्त लड्डू गोपाल के रूप में करते हैं. ऐसे में लड्‌डू गोपाल (Laddu Gopal) की पूजा अर्चना और उनकी सेवा से जुड़े नियमों को जानना भी बहुत जरूरी होता है. मान्यता है कि लड्डू गोपाल की सेवा मौसम को देखकर नियम के अनुसार करना चाहिए. इसी तरह अब ठंड का मौसम आने वाला है, ऐसे में आइए इस कड़ी में जान लें कि आखिर ठंड के मौसम में लड्‌डू गोपाल की सेवा कैसे करें, इस बारे में नियम क्या कहते हैं.

धूप में गुनगुने जल से स्नान

ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल के स्नान के नियम का जरूर ध्यान रखें. इसके लिए सुबह के समय जब गोपाल जी को स्नान करवाएं तो गुनगुने पानी से ही स्नान करवाएं. वहीं दोपहर में स्नान करवाएं तो धूप में ले जातक नहलाएं. गोपाल जी के नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालें. ठंड के मौसम में गोपाल जी को चंदन का उबटन न लगाएं क्योंकि चंदन का प्रभाव ठंडा होता है. ठंड के मौसम में अगर नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियां डालें तो बाल गोपाल अति प्रसन्न हो जाएंगे.



ऊनी बौर गर्म वस्त्र

ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करनी चाहिए. ऐसे जैसे आपके घर में कोई नन्हा बच्चा हो और उसकी देखरेख ठंड के मौसम में करनी हो. इसी तरह लड्डू गोपाल के शृंगार में कुछ बदलाव ठंड के मौसम में कर सकते हैं. गर्मी के मौसम से जो सूती कपड़े पहनाते आ रहे हैं उसे बदलकर ठंड के मौसम के अनुसार ऊनी कपड़े पहनाएं.

गर्म चीजों से लगाए भोग

सर्दी के मौसम में अगर लड्डू गोपाल को गर्म दूध का भोग अर्पित करें तो भगवान अति प्रसन्न होंगे. भगवान के भोग वाले दूध में केसर और हल्दी भी मिलाएं. भोग में गरम चीजें रखें जैसे तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा. ध्यान रहे कि घर में हमेशा सात्विक भोजन ही बनाएं जिसे गोपाल जी को भोग लगा सकें.

इन बातों का भी रखें ध्यान

लड्‌डू गोपाल को सुलाने का नियम भी ठंड के मौसम के अनुसार ही रखें. जैसे सोते गोपाल जी के बिस्तर पर गर्म चादर बिछाएं और शॉल भी उढ़ाएं. बदलते मौसम का ध्यान रखते समय गोपाल को जल्दी सुलाएं जैसे ठंड में सभी जल्दी सोने चले जाते हैं. वहीं ध्यान रहे की दिन के समय भी गोपाल जी को गर्म कपड़े पहनाकर रखें.

प्राप्त होगी प्रभु की कृपा

ठंड के मौसम में अगर कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखें तो लड्‌डू गोपाल की पूरी कृपा भक्त के जीवन में प्राप्त हो सकती है. मौसम के हिसाब से लड्‌डू गोपाल की सेवा करें तो लड्डू गोपाल प्रसन्न भी होगे और उनके प्रसन्न होने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी. किसी काम में बाधा नहीं आएगी.

