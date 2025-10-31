Advertisement
धर्म

Laddu Gopal Ki Seva: ठंड के मौसम में कैसे करें लड्‌डू गोपाल की सेवा, सर्दी से बचाने के लिए जान लें एक एक नियम!

Laddu Gopal Ki Seva Niyam: लड्‌डू गोपाल की सेवा के नियम अनुसार तो करना ही चाहिए साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मौसम के अनुसार कान्हा जी की सेवा नियम भोग कपड़े आदि में बदलाव करते रहें. आइए जानें ठंज में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:51 PM IST
Laddu Gopal Ki Seva

Niyam for Bathing Laddu Gopal in winter: श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा उनके भक्त लड्डू गोपाल के रूप में करते हैं. ऐसे में लड्‌डू गोपाल (Laddu Gopal) की पूजा अर्चना और उनकी सेवा से जुड़े नियमों को जानना भी बहुत जरूरी होता है. मान्यता है कि लड्डू गोपाल की सेवा मौसम को देखकर नियम के अनुसार करना चाहिए. इसी तरह अब ठंड का मौसम आने वाला है, ऐसे में आइए इस कड़ी में जान लें कि आखिर ठंड के मौसम में लड्‌डू गोपाल की सेवा कैसे करें, इस बारे में नियम क्या कहते हैं.

धूप में गुनगुने जल से स्नान
ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल के स्नान के नियम का जरूर ध्यान रखें. इसके लिए सुबह के समय जब गोपाल जी को स्नान करवाएं तो गुनगुने पानी से ही स्नान करवाएं. वहीं दोपहर में स्नान करवाएं तो धूप में ले जातक नहलाएं. गोपाल जी के नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालें. ठंड के मौसम में गोपाल जी को चंदन का उबटन न लगाएं क्योंकि चंदन का प्रभाव ठंडा होता है. ठंड के मौसम में अगर नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियां डालें तो बाल गोपाल अति प्रसन्न हो जाएंगे.
 
ऊनी बौर गर्म वस्त्र
ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करनी चाहिए. ऐसे जैसे आपके घर में कोई नन्हा बच्चा हो और उसकी देखरेख ठंड के मौसम में करनी हो. इसी तरह लड्डू गोपाल के शृंगार में कुछ बदलाव ठंड के मौसम में कर सकते हैं. गर्मी के मौसम से जो सूती कपड़े पहनाते आ रहे हैं उसे बदलकर ठंड के मौसम के अनुसार ऊनी कपड़े पहनाएं.

गर्म चीजों से लगाए भोग
सर्दी के मौसम में अगर लड्डू गोपाल को गर्म दूध का भोग अर्पित करें तो भगवान अति प्रसन्न होंगे. भगवान के भोग वाले दूध में केसर और हल्दी भी मिलाएं. भोग में गरम चीजें रखें जैसे तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा. ध्यान रहे कि घर में हमेशा सात्विक भोजन ही बनाएं जिसे गोपाल जी को भोग लगा सकें.

इन बातों का भी रखें ध्यान
लड्‌डू गोपाल को सुलाने का नियम भी ठंड के मौसम के अनुसार ही रखें. जैसे सोते गोपाल जी के बिस्तर पर गर्म चादर बिछाएं और शॉल भी उढ़ाएं. बदलते मौसम का ध्यान रखते समय गोपाल को जल्दी सुलाएं जैसे ठंड में सभी जल्दी सोने चले जाते हैं. वहीं ध्यान रहे की दिन के समय भी गोपाल जी को गर्म कपड़े पहनाकर रखें. 

प्राप्त होगी प्रभु की कृपा
ठंड के मौसम में अगर कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखें तो लड्‌डू गोपाल की पूरी कृपा भक्त के जीवन में प्राप्त हो सकती है. मौसम के हिसाब से लड्‌डू गोपाल की सेवा करें तो लड्डू गोपाल प्रसन्न भी होगे और उनके प्रसन्न होने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी. किसी काम में बाधा नहीं आएगी. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Mahabharat Katha: हवनकुंड से निकली कन्या बनी महाभारत की नायिका, जानें द्रौपदी के जन्म की कथा!

और पढ़ें- Astro Tips: यह पापी ग्रह किसी को भी बना सकता है शराबी! किन उपायों से पा सकते हैं नशा से मुक्ति, तुरंत जान लें

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

