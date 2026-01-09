Advertisement
Hindi Newsधर्मLaddu Gopal Ki Seva: लड्डू गोपाल को कौन से शुभ समय में कराएं स्नान? शीघ्र कृपा प्राप्ति के लिए जान लें

Laddu Gopal Ki Seva: लड्डू गोपाल को कौन से शुभ समय में कराएं स्नान? शीघ्र कृपा प्राप्ति के लिए जान लें

Laddu Gopal Ki Seva Ke Niyam: लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ नियम है जिनका पालन करना अनिवार्य है. इस तरह इस बात को जानना जरूरी है कि लड्डू गोपाल को कौन से समय स्नान कराना चाहिए और न से समय स्नान कराना वर्जित है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 09, 2026, 09:06 PM IST
Laddu Gopal Ki Seva
Laddu Gopal Ki Seva

Laddu Gopal Ki Seva Niyam: भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की सेवा के कई नियम है जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. नियमों का पालन नहीं करने से लड्डू गोपाल रूठ भी सकते हैं. लड्डू गोपाल की नियमित विधि-विधान से सेवा पूजा उपासना करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन के दुखों का भी नाश होता है. इस कड़ी में हम यह विस्तार से जानेंगे कि लड्डू गोपाल को स्नान कराने के समय को लेकर क्या नियम है. कौन से समय पर लड्डू गोपाल को स्नान कराना उचित है और कौन सा समय लड्डू गोपाल के स्नान के लिए अशुभ है या उचित नहीं है.

लड्डू गोपाल के स्नान के लिए सुबह का समय शुभ या अशुभ
ज्योतिष के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को स्नान करा कर वस्त्र चढ़ाकर उनकी पूजा करना अति शुभ और सर्वश्रेष्ठ माना गया है. यह समय अति शुभ माना जाता है. इस सुबह 4 से 6 बजे के बीच के इस समयावधि में घर का वातावरण शांत, ऊर्जावान होता है सात्विक ऊर्जा का हर ओर संचार होता है. लड्डू गोपाल को नियमित स्नान इसी समयावधि में कराए. हालांकि सूर्योदय के बाद भी 8 बजे तक लड्डू गोपाल को स्नान कराना शुभ माना जाता हैं. खासकर ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल देर से जागते हैं ऐसे में उन्हें 8 बेजे तक नहलाया जा सकता है. इस समय लड्डू गोपाल की पूजा करने का पूरा फल भी प्राप्त होता है.

लड्डू गोपाल के स्नान के लिए दोपहर का समय शुभ या अशुभ
लड्डू गोपाल को दोपहर 12 बजे के बाद स्नान कराना शुभ नहीं माना जाता है. दरअसल दोपहर के समय स्नान या कोई भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं. दोपहर 12 बजे से 04 बजे तक का समय देवी देवताओं के लिए विश्राम का होता है. तभी इस समयावधि में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाता हैं. इसी नियम के तहत लड्डू गोपाल को दोपहर में न स्नान कराएं. अगर सुबह स्नान नहीं कराया गया है तो शाम के 4 से 5 बजे के बीच का समय स्नान कराने के लिए उचित है.

लड्डू गोपाल के स्नान के लिए रात का समय शुभ या अशुभ
नियम अनुसार रात के समय लड्डू गोपाल को स्नान कराना वर्जित है क्योंकि रात में सभी देवी देवता विश्राम करते हैं. ऐसे समय में अभिषेक या स्नान आदि करवाना उचित नहीं माना जाता है. सूर्य अस्त होने के बाद शांति और विश्राम की ऊर्जा बढ़ जाती है लेकिन स्नान और पूजन के लिए सात्विक ऊर्जा का वातावरण में होना जरूरी है. रात में लड्डू गोपाल शयन मुद्रा में होते हैं ऐसे में इस समय उन्हें उठाना और स्नान कराना ठीक नहीं माना जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

