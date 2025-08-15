Laddu Gopal: क्या घर में दो लड्डू गोपाल को रखना सही? जानें क्या कहते हैं नियम!

Laddu Gopal Puja Niyam In Hindi: लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा का विशेष महत्व है. भगवान कृष्ण के ही बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है. लड्डू गोपाल एक बालक है ऐसे में उनकी सेवा करने का विधान है. हालांकि, कुछ लोग घर में एक साथ दो लड्डू गोपाल को रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं. इस कड़ी में हम जानेंगे कि क्या एक घर के मंदिर दो लड्डू गोपाल रख सकते हैं, इस बारे में नियम क्या कहते हैं?

क्या घर में रख सकते हैं लड्डू गोपाल की दो मूर्तियां?

मान्यताओं के अनुसार, घर के मंदिर में कभी भी एक ही भगवान की दो मूर्तियां स्थापित नहीं करनी चाहिए. नियम अनुसार एक ही लड्डू गोपाल को घर में रखें. वास्तु शास्त्र अनुसार भी घर में एक ही भगवान की दो मूर्तियां रखना निषेध है. ऐसा करने से घर में सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता फैलने लगेगी. ऐसे में लड्डू गोपाल को विराजमान करते समय ध्यान रखें कि उनका दो विग्रह घर में न हो. सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी दिन रात सेवा करें. अगर दो लड्डू गोपाल रखते हैं सेवा का फल भी प्राप्त नहीं होगा.

लड्डू गोपाल सेवा नियम

अगर घर में स्थान देकर लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो उनकी सेवा करने के नियम जरूर जान लें.

सुबह उन्हें स्नान कराने से लेकर रात में शयन कराएं और एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखें.

सुबह उन्हें उठाएं और सबसे पहले स्नान कराएं और श्रृंगार करें.

इसके बाद उनकी पूजा अर्चना करें और उन्हें उनके प्रिय भोग अर्पित करें.

लड्डू गोपाल को चार समय का भोग अर्पित करें.

रात के समय उन्हें बिना दूध पिलाए और थपकी दिए न सुलाएं.

कान्हा जी को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें.

