/Laddu Gopal Seva Niyam: भीषण गर्मी में लड्डू गोपाल को लगाएं ठंडक देने वाले ये 5 भोग, प्रसन्न हो करेंगे कृपा!

Laddu Gopal Seva Niyam: भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं. सनातन धर्म में लड्डू गोपाल की पूजा को सेवा कहा जाता है जिसमें उनकी घर के बच्चे की तरह सेवा की जाती है. ठंड में उन्हें ठंड से बचाने के लिए ठंड के कपड़े पहनाए जाते हैं और गर्म तासीर वाले भोग दिए जाते हैं. वहीं, गर्मी और बदलते मौसम के हिसाब से उन्हें भोग अर्पित किया जाता है. जैसे नारियल पानी का भोग या फिर ठंडे दूध या मौसमी फलों का भोग चढ़ाना लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकता है. और जिस घर में लड्डू गोपाल प्रसन्न रहते हैं उस घर में की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, घर के लोग स्वस्थ्य रहते है, सभी मानसिक रूप से शांति महसूस करते हैं और सभी संकटों को आसानी से पार कर जाते हैं.
ध्यान दें अभी कड़ी धूप और भीषण गर्मी पड़ रही है गोपाल जी को ऐसे भोग चढ़ाए जाएंगे जिससे उन्हें ठंडक मिले और जिन भोग के तासीर ठंडी हो. आइए, जानें जून जैसी भीषण गर्मी में गोपाल जी भोग में क्या-क्या अर्पित करें.
नारियल पानी का भोग
गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल को नारियल पानी भोग में दें. इसकी तासीर ठंडी होती है जो गोपाल जी को शीतलता देगा.
ठंडे दूध का भोग
हालांकि दूध का भोग हर मौसम में लड्डू गोपाल को दिया जाता है लेकिन गर्मी में यह दूध ठंडा करके देने से गोपाल जी अति प्रसन्न हो जाते हैं.
लस्सी का भोग
लड्डू गोपाल को गर्मी के दिनों में लस्सी का भोग अर्पित करें. इससे गोपाल जी को ठंडक महसूस होगी जिससे वे प्रसन्न रहेंगे.
बेल के शरबत का भोग
बेल की तासीर ठंडी होती है. ऐसे में गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल को बेल का शरबत बनाकर अर्पित करें तो इस भोग को पाकर वे अति प्रसन्न होंगे.
मीठा दही
गर्मी के दिनों में अगर कुछ ठंडा भोग लगाना ही है तो लड्डू गोपाल को उनकी प्रिय मीठी दही का भोग अर्पित करें. इससे ठंडक बनी रहती है.
मौसमी फल
गर्मी के दिनों में आने वाले मौसमी फलों का भोग लड्डू गोपाल को अर्पित करें जो ताजे भी हों और शीतलता प्रदान करने वाले हों. जैसे तरबूज, खरबूज, केला, संतरा.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)