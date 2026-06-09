/Laddu Gopal Seva Niyam: भीषण गर्मी में लड्डू गोपाल को लगाएं ठंडक देने वाले ये 5 भोग, प्रसन्न हो करेंगे कृपा!

Laddu Gopal Seva Niyam: भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं. सनातन धर्म में लड्डू गोपाल की पूजा को सेवा कहा जाता है जिसमें उनकी घर के बच्चे की तरह सेवा की जाती है. ठंड में उन्हें ठंड से बचाने के लिए ठंड के कपड़े पहनाए जाते हैं और गर्म तासीर वाले भोग दिए जाते हैं. वहीं, गर्मी और बदलते मौसम के हिसाब से उन्हें भोग अर्पित किया जाता है. जैसे नारियल पानी का भोग या फिर ठंडे दूध या मौसमी फलों का भोग चढ़ाना लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकता है. और जिस घर में लड्डू गोपाल प्रसन्न रहते हैं उस घर में की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, घर के लोग स्वस्थ्य रहते है, सभी मानसिक रूप से शांति महसूस करते हैं और सभी संकटों को आसानी से पार कर जाते हैं.