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Laddu Gopal Seva Niyam: भीषण गर्मी में लड्डू गोपाल को लगाएं ठंडक देने वाले ये 5 भोग, प्रसन्न हो करेंगे कृपा!

Laddu Gopal Seva Niyam Kya Hai: गर्मियों में लड्डू गोपाल को कुछ ऐसे भोग अर्पित करने चाहिए जो उन्हें ठंडक महसूस करवाएं. असके लिए पेय पदार्थों व कुछ फल का भोग गोपाल जी को प्रसन्न कर सकता है. आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 09, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:20 PM IST
Laddu Gopal Seva Niyam: भीषण गर्मी में लड्डू गोपाल को लगाएं ठंडक देने वाले ये 5 भोग, प्रसन्न हो करेंगे कृपा!
Image Credit: Laddu Gopal

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