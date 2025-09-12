Lal Gunja Ke Upay: लाल गुंजा के ये टोटके रातोंरात बना देंगे अमीर! धन से हमेशा लबालब रहेगी तिजोगी

Lal Gunja ke Totke: ज्योतिष शास्त्र और तंत्र साधना में गुंजा को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है. आकर्षक दिखने वाले ये छोटे-छोटे बीज केवल सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने चमत्कारी गुणों के कारण भी प्रसिद्ध हैं. मान्यताओं के अनुसार, गुंजा से जुड़े उपाय जीवन की कई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं. यह न सिर्फ राहु-केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव कम करता है, बल्कि नजर दोष, ऊपरी बाधाओं और आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने में भी कारगर माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं गुंजा से जुड़े टोटके और उपाय.

राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से मिलेगी मुक्ति

अगर जीवन में राहु और केतु के दुष्प्रभाव हावी हों, तो शनिवार के दिन 108 लाल और काले धब्बेदार गुंजा के बीजों को काले वस्त्र में बांधकर घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में रख दें. लाल गुंजा के इस टोटके से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ग्रहों का बुरा असर कम हो जाता है. साथ ही घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है.

नजर दोष से छुटकारा

घर के किसी सदस्य, विशेषकर बच्चों को नजर दोष लग जाए, तो गुंजा के बीजों की माला बनाकर काले धागे में पिरोकर गले में पहनाएं. इससे न केवल नजर का असर खत्म होता है, बल्कि आसपास की नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं. तंत्र शास्त्र में गुंजा की माला ऊपरी चक्कर और बुरी शक्तियों से बचाने में अत्यंत प्रभावी मानी गई है.

आर्थिक समृद्धि के लिए गुंजा के टोटके

धन की कमी या लगातार आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए शुक्रवार को सफेद रंग के गुंजा के बीज तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रखें. सफेद गुंजा दुर्लभ होते हैं, लेकिन इन्हें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला माना गया है. यह उपाय नियमित रूप से करने से धन की वृद्धि होती है और समृद्धि बनी रहती है. यदि इसे विशेष अवसरों जैसे दीवाली या अक्षय तृतीया पर किया जाए, तो और भी शुभ परिणाम मिलते हैं.

नजर दोष दूर करने का विशेष टोटका

यदि किसी व्यक्ति को गहरी नजर लग गई हो, तो मंगलवार या शनिवार को 7 गुंजा के बीज लेकर उस व्यक्ति के सिर से सात बार उल्टी दिशा में घुमाएं. इसके बाद बीजों को बहते पानी में बहा दें या अग्नि में अर्पित करें. यह उपाय बच्चों पर विशेष रूप से प्रभावी माना गया है और नजर दोष को तुरंत दूर कर देता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)