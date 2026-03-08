Advertisement
trendingNow13133501
Hindi Newsधर्मLal Kitab Upay: कर्ज और तंगी से चाहिए छुटकारा? लाल किताब के इन आसान उपायों से घर आएगी बरकत

Lal Kitab Upay: कर्ज और तंगी से चाहिए छुटकारा? लाल किताब के इन आसान उपायों से घर आएगी बरकत

Lal Kitab Upay For Money: ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब के उपायों को विशेष स्थान दिया गया है. अगर कड़ी मेहनत के बाद भी आपकी तिजोरी खाली रहती है या निवेश किया हुआ पैसा कहीं फंस गया है, तो लाल किताब के ये पारंपरिक टोटके आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 08, 2026, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lal Kitab Upay: कर्ज और तंगी से चाहिए छुटकारा? लाल किताब के इन आसान उपायों से घर आएगी बरकत

Lal Kitab Upay: जीवन में कई बार कठिन परिश्रम और जी-तोड़ मेहनत के बाद भी हमें वो सफलता नहीं मिलती जिसके हम हकदार होते हैं.। ऐसे में आर्थिक तंगी, नौकरी में बाधा और रुका हुआ धन व्यक्ति की मानसिक शांति छीन लेता है. ज्योतिष शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा 'लाल किताब' में इन समस्याओं के बहुत ही सरल, सटीक और प्रभावशाली समाधान बताए गए हैं. ऐसे में अगर आप भी वित्तीय बाधाओं से जूझ रहे हैं, तो लाल किताब के ये उपाय आपके भाग्य के द्वार खोल सकते हैं. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में विस्तार से.

घर लौटते समय इस बात का रखें खास ध्यान

लाल किताब के अनुसार, घर की बरकत इस बात पर निर्भर करती है कि आप घर में किस ऊर्जा के साथ प्रवेश करते हैं. जब भी आप अपने ऑफिस या काम से घर वापस लौटें, तो कभी भी खाली हाथ न आएं. अपने साथ फल, मिठाई या घर की कोई भी छोटी-मोटी वस्तु जरूर लाएं. ऐसा करने से घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फंसे हुए धन की प्राप्ति के लिए 

अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या कोई कर्ज वापस नहीं कर रहा है, तो यह उपाय बहुत कारगर माना जाता है. ऐसे में एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें लाल मिर्च के 11 बीज डाल दें. अब इस जल से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें. जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें और मन ही मन अपना रुका हुआ पैसा वापस पाने की प्रार्थना करें. इससे धन प्राप्ति के नए रास्ते खुल जाते हैं.

सुख-समृद्धि के लिए 

सनातन परंपरा और लाल किताब में मूक पशुओं की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है. प्रतिदिन घर की पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देनी चाहिए. हर शनिवार को काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं. इससे राहु-केतु और शनि जैसे ग्रहों के दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: शनि के नक्षत्र में मंगल-बुध की युति से होगा 4 राशि वालों का भाग्योदय, खुलेंगे आमदनी के कई स्रोत

अनाज में बरकत के लिए 

घर की रसोई में बरकत बनाए रखने के लिए यह एक बहुत ही प्राचीन और प्रभावशाली टोटका है.  गेहूं पिसवाने से पहले उसमें 11 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा केसर मिला दें. इस मिश्रण में से एक मुट्ठी अनाज लेकर अपने घर के मंदिर में रखें और रात भर वहीं रहने दें. अगले दिन उस अनाज को बाकी गेहूं में मिलाकर पिसवा लें. इससे घर में फिजूलखर्ची पर लगाम लगता है.

अचानक धन लाभ के लिए गोमती चक्र

व्यापार में उन्नति या अचानक धन लाभ के लिए शुक्रवार का यह उपाय बेहद फलदायी है. लाल रंग के कपड़े में पाँच गोमती चक्र बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें. इस पोटली को शुक्रवार के दिन अपने कार्यालय या दुकान की चौखट (देहरी) पर बांध दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Lal Kitab Upay

Trending news

‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रम्प पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रम्प पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू