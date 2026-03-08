Lal Kitab Upay: कर्ज और तंगी से चाहिए छुटकारा? लाल किताब के इन आसान उपायों से घर आएगी बरकत

Lal Kitab Upay: जीवन में कई बार कठिन परिश्रम और जी-तोड़ मेहनत के बाद भी हमें वो सफलता नहीं मिलती जिसके हम हकदार होते हैं.। ऐसे में आर्थिक तंगी, नौकरी में बाधा और रुका हुआ धन व्यक्ति की मानसिक शांति छीन लेता है. ज्योतिष शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा 'लाल किताब' में इन समस्याओं के बहुत ही सरल, सटीक और प्रभावशाली समाधान बताए गए हैं. ऐसे में अगर आप भी वित्तीय बाधाओं से जूझ रहे हैं, तो लाल किताब के ये उपाय आपके भाग्य के द्वार खोल सकते हैं. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में विस्तार से.

घर लौटते समय इस बात का रखें खास ध्यान

लाल किताब के अनुसार, घर की बरकत इस बात पर निर्भर करती है कि आप घर में किस ऊर्जा के साथ प्रवेश करते हैं. जब भी आप अपने ऑफिस या काम से घर वापस लौटें, तो कभी भी खाली हाथ न आएं. अपने साथ फल, मिठाई या घर की कोई भी छोटी-मोटी वस्तु जरूर लाएं. ऐसा करने से घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं.

फंसे हुए धन की प्राप्ति के लिए

अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या कोई कर्ज वापस नहीं कर रहा है, तो यह उपाय बहुत कारगर माना जाता है. ऐसे में एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें लाल मिर्च के 11 बीज डाल दें. अब इस जल से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें. जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें और मन ही मन अपना रुका हुआ पैसा वापस पाने की प्रार्थना करें. इससे धन प्राप्ति के नए रास्ते खुल जाते हैं.

सुख-समृद्धि के लिए

सनातन परंपरा और लाल किताब में मूक पशुओं की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है. प्रतिदिन घर की पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देनी चाहिए. हर शनिवार को काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं. इससे राहु-केतु और शनि जैसे ग्रहों के दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

अनाज में बरकत के लिए

घर की रसोई में बरकत बनाए रखने के लिए यह एक बहुत ही प्राचीन और प्रभावशाली टोटका है. गेहूं पिसवाने से पहले उसमें 11 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा केसर मिला दें. इस मिश्रण में से एक मुट्ठी अनाज लेकर अपने घर के मंदिर में रखें और रात भर वहीं रहने दें. अगले दिन उस अनाज को बाकी गेहूं में मिलाकर पिसवा लें. इससे घर में फिजूलखर्ची पर लगाम लगता है.

अचानक धन लाभ के लिए गोमती चक्र

व्यापार में उन्नति या अचानक धन लाभ के लिए शुक्रवार का यह उपाय बेहद फलदायी है. लाल रंग के कपड़े में पाँच गोमती चक्र बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें. इस पोटली को शुक्रवार के दिन अपने कार्यालय या दुकान की चौखट (देहरी) पर बांध दें.

