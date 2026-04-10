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Hindi Newsधर्मLal Kitab: जेब में नहीं टिकता पैसा? इस बदलाव से रुक जाएगी फिजूलखर्ची! जानें लाल किताब के उपाय

Lal Kitab: जेब में नहीं टिकता पैसा? इस बदलाव से रुक जाएगी फिजूलखर्ची! जानें लाल किताब के उपाय

Lal Kitab Upay for Money: ज्योतिष में लक्ष्मी यानी धन को चंचला कहा गया है क्योंकि इसकी गति बदलती रहती है. वैसे तो लोग जीवन में धन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के उपाय और टोटके करते हैं, लेकिन कई बार ये सभी उपाय काम नहीं आते और व्यक्ति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आपकी जेब में भी पैसा नहीं टिकता है, तो लाल किताब के कुछ उपाय मददगार हो सकते हैं. आइए जानते हैं लाल किताब के मुताबिक आर्थिक उन्नति के उपाय.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 10, 2026, 03:50 PM IST
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Lal Kitab: जेब में नहीं टिकता पैसा? इस बदलाव से रुक जाएगी फिजूलखर्ची! जानें लाल किताब के उपाय

Lal Kitab Upay: अक्सर कड़ी मेहनत के बाद भी धन घर में नहीं टिकता या आर्थिक तंगी पीछा नहीं छोड़ती. ऐसे में लोग मानसिक रूप से भी काभी परेशान हो जाते हैं, उन्हें यह पता नहीं चल पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इससे निजात पाने के लिए क्या करना सही रहेगा. हालांकि, ज्योतिष की प्रसिद्ध ग्रंथ में धन से जुड़ी तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कारगर उपाय बताए गए हैं. ऐसे में अगर लाल किताब के कुछ प्रभावशाली उपायों को किए जाएं तो, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. साथ ही अगर किसी प्रकार का कोई कर्ज है, तो वह भी दूर हो सकता है. इसके अलावा लाल किताब के ये उपाय कारोबार में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी कारगर माने गए हैं. आइए जानते हैं कि लाल किताब के किन उपायों को करने से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है. 

घर में करें ये सकारात्मक बदलाव

घर में बंद पड़ी घड़ियों को तुरंत चालू करें या हटा दें. खराब बिजली के उपकरण और खोटे सिक्के घर में न रखें.

बाथरूम को हमेशा साफ-सुथरा और उसे कभी भी उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में न बनवाएं. इसके अलावा छत पर कबाड़, पुरानी लकड़ियां या लोहा जमा न होने दें.

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घर में कहीं भी फटी हुई चादरों का इस्तेमाल न करें और हमेशा साफ-सुथरे कपड़े पहनें. घर में कच्चा कोयला रखना भी उन्नति में बाधक माना जाता है.

ग्रह दोष निवारण के लिए लाल किताब के उपाय

सूर्य और चंद्रमा-  अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है, तो बंदरों को गुड़ खिलाएं और भूरी चींटियों को सात प्रकार के अनाज का मिश्रण डालें. घर से बाहर जाते समय कुछ मीठा खाकर पानी पीएं. रात को रसोई का काम खत्म होने के बाद चूल्हे की आग को दूध के छींटों से बुझाएं. जबकि, मानसिक शांति और धन स्थिरता के लिए अपनी चारपाई के चारों पायों में चांदी की कील ठोकें. इसके अलावा शक्कर या बताशे मिट्टी में दबाना भी शुभ होता है.

मंगल और बुध - बच्चों के जन्मदिन पर मीठे के साथ नमकीन पकवान भी बांटें. छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और घर में हाथी दांत से बनी सजावटी वस्तुएं रखें. जबकि, व्यापार और बुद्धि के कारक बुध को मजबूत करने के लिए पीतल के बर्तन में गंगाजल भरकर रखें. इसके साथ ही, घर की महिलाओं को नाक या कान छिदवाकर सोने या चांदी के आभूषण पहनने चाहिए.

यह भी पढ़ें: शुक्र की महादशा का 'गोल्डन पीरियड', इन 3 ग्रहों के साथ बनते हैं कुबेर योग, बरसता है बेशुमार पैसा!

बृहस्पति और शुक्र - प्रतिदिन माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. अपने गुरुओं और बुजुर्गों का सम्मान करें तथा उन्हें वस्त्र या धन भेंट करें. जबकि, विलासिता के स्वामी शुक्र को प्रसन्न करने के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. चीनी से बने खिलौने या बड़े बताशे बहते जल में प्रवाहित करें.

शनि, राहु और केतु- सरसों के तेल से भरा पात्र किसी नदी, तालाब के पास जमीन में दबा दें. बहते पानी में नारियल या बादाम प्रवाहित करना भी लाभकारी है. राहु की शुभता के लिए चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें. जौ को पानी में बहाएं और आंखों पर काले चश्मे का प्रयोग करें. इसके अलावा केतु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अपनी बहन, बेटी या बुआ से मधुर संबंध रखें. बच्चों के कान छिदवाकर सोने की बाली पहनाएं और दो रंगों (काला-सफेद) वाला कंबल दान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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