Lalita Saptami kab hai: भाद्रपद कृष्‍ण अष्‍टमी को जन्‍मााष्‍टमी मनाई जाती है और इसके ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्‍ल अष्‍टमी को राधा अष्‍टमी मनाई जाती है. इस साल 16 अगस्‍त को जन्‍माष्‍टमी पर्व मनाया जा चुका है. वहीं 31 अगस्‍त को राधा अष्‍टमी मनाई जाएगी. इस बीच ललिता सप्‍तमी भी मनाई जाएगी. ललिता सप्‍तमी पर्व राधा अष्‍टमी से एक दिन पहले मनाया जाता है.

ललिता सप्‍तमी 2025

भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी तिथि को ललिता सप्तमी मनाई जाती है. यह दिन ललिता देवी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. ललिता देवी राधा रानी की प्रिय सखी हैं. साथ ही भगवान कृष्‍ण की प्रिय गोपियों में से एक हैं. इस साल ललिता सप्‍तमी 30 अगस्‍त 2025, शनिवार को है.

मान्‍यता है कि ललिता सप्‍तमी के दिन ललिता देवी की पूजा करने से भगवान कृष्‍ण और राधा रानी प्रसन्‍न होती हैं. देवी ललिता को राधा जी के प्रति सबसे समर्पित सखी माना गया है. राधा-कृष्ण के प्रेम और रासलीला में ललिता का बहुत योगदान माना जाता है. साथ ही ललिता सप्‍तमी के दिन ललिता देवी और राधा-कृष्‍ण की पूजा करने से जीवन में प्रेम बढ़ता है. साथ ही सुख-समृद्धि और सौभाग्‍य बढ़ता है.

ललिता सप्तमी पूजा विधि

30 अगस्‍त को ललिता सप्‍तमी की सुबह जल्‍दी उठकर स्‍नान करें, पीले या लाल रंग के कपड़े पहनें. फिर चौकी पर ललिता देवी का चित्र रखें, साथ ही राधा-कृष्‍ण की प्रतिमा या चित्र रखें. घी का दीपक जलाएं. हल्‍दी, चंदन, अक्षत, फूल, गुलाल आदि अर्पित करें. इस दिन मालपुए का भोग लगाना विशेष शुभ माना जाता है. जल भी अर्पित करें. फिर दाहिने हाथ में मौली या लाल धागा बांधें. आखिर में आरती करें. प्रसाद बांटें.

