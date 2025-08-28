Lalita Saptami kab hai kya hai: भाद्रपद शुक्‍ल सप्‍तमी को ललिता सप्‍तमी पर्व मनाया जाता है. यह पर्व राधा अष्‍टमी से एक दिन पहले मनाते हैं. ललिता सप्‍तमी के दिन राधारानी और भगवान कृष्‍ण की सख्‍सी ललिता का जन्‍म हुआ था, जिससे यह पर्व ललिता देवी को समर्पित है. इस दिन ललिता देवी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं. ऐसा करने से जीवन में प्रेम और सुख-समृद्धि बढ़ती है. विशेष तौर पर नवविवाहित जोड़ों के लिए ललिता सप्‍तमी का दिन खास होता है. जो नवविवाहित जोड़े ललिता सप्‍तमी का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, उनके रिश्‍ते में प्रेम बढ़ता है, सुख-समृद्धि और सौभाग्‍य बढ़ता है.

शक्ति स्वरूपा हैं देवी ललिता

धर्म-शास्‍त्रों में देवी ललिता शक्ति स्‍वरूपा मानी गई हैं. इस साल 30 अगस्‍त, शनिवार को ललिता सप्‍तमी पड़ रही है. इस दिन जो दंपत्ति श्रद्धापूर्वक देवी ललिता की पूजा करें, व्रत रखें, उनका वैवाहिक जीवन सुख, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण रहेगा.

ललिता सप्तमी पूजा विधि

ललिता सप्‍तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें. फिर पूजा स्‍थल की सफाई करके गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें. इसके बाद चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर राधा-कृष्ण और देवी ललिता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें. फिर हाथ में जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्‍प करें. \

इसके बाद पूजा प्रारंभ करें. सबसे पहले देवी ललिता को लाल रंग के वस्त्र, फूल, श्रृंगार सामग्री और मिठाई अर्पित करें. फल, मिठाइयों का भोग लगाएं. भोग में तुलसी दल का उपयोग जरूर करें. साथ ही 'ॐ ह्रीं ललितायै नमः' मंत्र का जाप करें. आखिर में देवी ललिता, राधा और कृष्ण की आरती करें. सभी का प्रसाद बांटें.

