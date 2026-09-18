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Lalita Saptami 2026: श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी को समर्पित ललिता सप्तमी, जानें पूजा का मुहूर्त और पूजा विधि

Lalita Saptami Puja Vidhi: ललिता सप्तमी आज यानी 18 सितंबर 2026 को मनाई जा रही है जो श्री राधा रानी की प्रमुख सखी श्री ललिता जी को समर्पित है. यह पर्व राधा-कृष्ण के प्रति उनके निस्वार्थ सेवा, निष्ठा और समर्पण भाव स्मरण करने का है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 18, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:12 AM IST
Lalita Saptami 2026: श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी को समर्पित ललिता सप्तमी, जानें पूजा का मुहूर्त और पूजा विधि
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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