/Lalita Saptami 2026: श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी को समर्पित ललिता सप्तमी, जानें पूजा का मुहूर्त और पूजा विधि

Lalita Saptami Puja Vidhi Muhurat: इस साल ललिता सप्तमी व्रत 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है. यह पर्व राधा अष्टमी से ठीक एक दिन पहले मनाने का विधान है तो श्री ललिता सखी को समर्पित है. ललिता सप्तमी का व्रत रखने का गूढ़ अर्थ ये है कि यह व्रत रखकर भक्त राधा-कृष्ण के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं. ललिता सखी को भक्त उनकी राधा-कृष्ण के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा के लिए स्मरण करते हैं. उनका समर्पण भाव, बुद्धिमत्ता और साहस हर भक्त के लिए एक उदाहरण है. यह पर्व विशेष रूप से बरसाना, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र से के लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है. अगर अब तक आपने इस दिन की पूजा नहीं की तो आइए जाने पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि.