/Lalita Saptami 2026: श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी को समर्पित ललिता सप्तमी, जानें पूजा का मुहूर्त और पूजा विधि

Lalita Saptami Puja Vidhi Muhurat: इस साल ललिता सप्तमी व्रत 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है. यह पर्व राधा अष्टमी से ठीक एक दिन पहले मनाने का विधान है तो श्री ललिता सखी को समर्पित है. ललिता सप्तमी का व्रत रखने का गूढ़ अर्थ ये है कि यह व्रत रखकर भक्त राधा-कृष्ण के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं. ललिता सखी को भक्त उनकी राधा-कृष्ण के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा के लिए स्मरण करते हैं. उनका समर्पण भाव, बुद्धिमत्ता और साहस हर भक्त के लिए एक उदाहरण है. यह पर्व विशेष रूप से बरसाना, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र से के लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है. अगर अब तक आपने इस दिन की पूजा नहीं की तो आइए जाने पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि.
धार्मिक मान्यताओं और ब्रज भक्ति परंपरा में श्री राधा रानी की 8 मुख्य सखी यानी अष्टसखियों का वर्णन मिलता है. इन्हीं सखियों में से एक हैं श्री ललिता जी. जिन्हें सभी सखियों में सर्वोपरि माना गया है. इन सखियों को आज भी राधा रानी और भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित होने के लिए स्मरण किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं में बरसाना के पास के ही उन्चागांव से श्री ललिता सखी को जोड़ा जाता है जहां पर श्री ललिता सखी मंदिर भई है.
भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर सुबह 10 बजकर 48 मिनट पर शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 18 सितंबर दोपहर 01 बजकर 01 मिनट पर होगा. इस तरह से उदया तिथि में ललिता सप्तमी पर्व शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026 को मनाया जाएगा.
18 सितंबर 2026 को यानी आज सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 1:01 बजे तक श्रीललिता जी की पूजा की जाएगी. इस मौके पर भक्त विधि-विधान से श्री ललिता जी की उपासना करेंगे.
ललिता सप्तमी पर सुबह उठकर घर की सफाई करें.
स्नान आदि कर एक चौकी पर राधा-कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें.
ऐसी प्रतिमा रख सकते हैं जिसमें ललित सखी या अष्टसखियां भी दिख रही हों.
अब चंदन, कुमकुम, अक्षत, और सुगांधित फूल चढ़ाएं.
देसी घी का दीया जलाएं. ध्यान करें और भगवान कृष्ण और राधा जी के नाम का जाप करें.
मिठाइयां और सात्विक भोजन का भोग चढ़ाएं.
आरती कर पूजा संपन्न करें और भक्तों में प्रसाद बांटें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)