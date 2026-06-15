Lessons from Ramayana: रामायण की कथा में जब भी लंका का जिक्र होता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अधर्म, अहंकार और सोने की नगरी की छवि दिखती है. राजा रावण की ये नगरी शक्ति और ऐश्वर्य से तो भरपूर थी, लेकिन वहां नैतिक मूल्यों और धर्म का भारी अकाल था. इसके बावजूद हैरान करने वाली बात ये है कि इसी पापी लंका के भीतर कुछ ऐसे परम ज्ञानी भी रहते थे, जिन्होंने कभी धर्म का दामन नहीं छोड़ा.
उन्होंने पूरी जिंदगी अधर्म के उस भयानक माहौल के बीच गुजारी, लेकिन अपनी मर्यादा और सत्य के मार्ग को कभी छोड़ा नहीं. आज हम लंका के उन्हीं तीन महान और धार्मिक पात्रों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जिनका जीवन हमें आज भी बहुत बड़ी सीख देता है.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रावण के छोटे भाई विभीषण का आता है. विभीषण को बचपन से ही ईश्वर भक्ति और धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि थी. जब रावण ने माता सीता का हरण करके लंका में लाकर रखा, तो विभीषण ने इसका सबसे पहले विरोध किया था.
उन्होंने भरी सभा में अपने शक्तिशाली भाई रावण को बहुत समझाया और सीता जी को ससम्मान श्री राम को सौंपने की सलाह दी. जब रावण ने अहंकार में अंधा होकर उन्हें लात मारकर लंका से निकाल दिया, तब विभीषण ने अधर्म का साथ छोड़ने का फैसला किया. वे भगवान राम की शरण में चले गए और युद्ध में धर्म की जीत सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाई.
लंका का दूसरा ऐसा महान और अनोखा पात्र रावण का मंझला भाई कुंभकर्ण था. कुंभकर्ण को अक्सर लोग केवल उसके छह महीने सोने और अत्यधिक भोजन करने की आदत के लिए ही याद रखते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक अत्यंत बुद्धिमान, दूरदर्शी और नीतिशास्त्र का ज्ञाता था.
जब उसे नींद से जगाया गया और रावण के कुकर्मों का पता चला, तो उसने रावण को जमकर फटकार लगाई थी. कुंभकर्ण ने साफ शब्दों में रावण से कहा था कि तुमने जगतजननी का हरण करके विनाश को न्योता दिया है. हालांकि उसने भाई के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए युद्ध लड़ा, लेकिन वह मन से हमेशा जानता था कि जीत केवल धर्म की ही होगी.
तीसरा सबसे सम्मानीय और पवित्र नाम रावण की पटरानी मंदोदरी का है. मंदोदरी न केवल बेहद खूबसूरत थीं, बल्कि वे गजब की विदुषी और पतिव्रता स्त्री भी थीं. वे अच्छी तरह जानती थीं कि उनके पति रावण का अहंकार पूरी लंका को ले डूबेगा. इसलिए उन्होंने समय समय पर रावण को अपनी गलतियों को सुधारने और अधर्म के रास्ते से पीछे हटने की बार बार चेतावनी दी थी.
मंदोदरी ने अंत तक रावण को समझाने का प्रयास किया कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि साक्षात नारायण हैं. उनके इस कड़े और सत्य वचनों से साफ पता चलता है कि महलों के भीतर रहकर भी उन्होंने कभी अपनी धार्मिक मर्यादा को कम नहीं होने दिया.
इन तीनों परम ज्ञानियों का जीवन हमें आज के समय में एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है. इनका चरित्र इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपके आसपास का माहौल चाहे कितना भी बुरा या भ्रष्ट क्यों न हो, धर्म पर चलना हमेशा आपके खुद के हाथ में होता है. आप परिस्थितियों को दोष देकर अपने गलत फैसलों को सही नहीं ठहरा सकते हैं.
ये पूरी धार्मिक आर्टिकल अलग अलग पौराणिक ग्रंथों और रामायण के विद्वानों द्वारा की गई व्याख्याओं के आधार पर तैयार की गई है. मनुष्य को हमेशा विभीषण, कुंभकर्ण और मंदोदरी की तरह खराब हालातों में भी सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)