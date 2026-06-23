Last Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ महीना समापन की ओर है, इसका आठवां और आखिरी बड़ा मंगल आज 23 जून 2026 को है. इस साल बजरंगबली के भक्तों को उनकी कृपा पाने के लिए 8 बड़ा मंगल के रूप में दोगुने मौके मिले. इसके पीछे वजह अधिकमास रहा. ज्योतिष की नजर से आज आखिरी बड़ा मंगल की शाम विशेष है.
यदि आज शाम कुछ खास उपाय किए जाएं तो मंगल दोष से निजात पाई जा सकती है. संकटों और परेशानियों से बचा जा सकता है. यहां जानिए बड़ा मंगलवार की शाम के प्रभावी उपाय. जिन्हें सच्चे मन से किया जाए तो बहुत लाभ होता है.
मंगल दोष, दुर्घटना योग से बचाव के उपाय: आज बड़ा मंगल की शाम बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं. ऐसा करने से कुंडली का मंगल दोष दूर होता है. दुर्घटना के योग हैं तो वे दूर होते हैं. शत्रुओं से निजात मिलती है. ध्यान रखें कि चोला सबसे पहले हनुमान जी के पैरों में चढ़ाएं, फिर पूरे विग्रह पर लगाएं. आखिर में हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं.
आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय : सूर्यास्त से पहले पीपल के पत्ते तोड़ लें, उन्हें साफ पानी से धोएं फिर चंदन से हर पत्ते पर 'श्री राम' लिखें. इन पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें. ध्यान रहे कि कोई भी पत्ता खंडित न हो. ये उपाय करने से फंसा हुआ पैसा मिलता है. तंगी दूर होती है.
सुख-समृद्धि पाने का उपाय : शाम को स्नान करके या हाथ-मुंह धोकर साफ कपड़े पहनें. फिर हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें. यह उपाय सुख-समृद्धि देता है. साथ ही बीमारियों से भी राहत देता है.
तनाव, बीमारी दूर करने का उपाय : बड़ा मंगल की शाम को हनुमान जी को बेसन के लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं. फिर गरीबों और जरूरतमंदों में यह प्रसाद बांटें. इससे तनाव, बीमारियां दूर होता है. जीवन में सुख-शांति बढ़ती है.
तरक्की पाने का उपाय : शाम को श्रद्धापूर्वक कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और तरक्की के योग बनेंगे.
(Disclaimer- यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित परंपराओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य सूचना प्रदान करना है. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले अपनी श्रद्धा और विवेक का उपयोग करें.)