/साक्षात नागराज करते हैं इस मंदिर की रक्षा! खुली आंखों से देखने पर चली जाती है रोशनी, जानें पूरा सच

उत्तराखंड की हसीन वादियों में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जो हैरान कर देते हैं. चमोली जिले में स्थित लाटू देवता का मंदिर ऐसा ही एक अनोखा धाम है. इस मंदिर के कपाट साल में केवल एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन खुलते हैं.
सबसे चकित करने वाली बात ये है कि यहां के पुजारी भी मुख्य मंदिर के अंदर नंगे हाथों या खुली आंखों से नहीं जाते हैं. वे अपनी आंख और मुंह पर काली पट्टी बांधकर ही पूजा-अर्चना करते हैं. इसके पीछे एक बहुत ही भयानक और रहस्यमयी वजह छिपी हुई है.
लाटू देवता मंदिर की परंपरा बहुत ही अलग और कठोर है. मान्यता है कि मंदिर के अंदर साक्षात नागराज मणि के साथ निवास करते हैं. नागराज के इस दिव्यांश का तेज इतना भीषण होता है कि कोई भी साधारण इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है.
पुजारी जी की आंख पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है ताकि वे नागराज के इस भयंकर रूप को सीधे न देख सकें. अगर कोई गलती से भी उन्हें देख ले, तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है.
पुजारी के मुंह पर पट्टी बांधने के पीछे भी दो अहम कारण बताए जाते हैं. पहला कारण यह है कि पुजारी जी के मुंह की सांस या थूक की कोई भी बूंद मंदिर की पवित्र मूर्ति या मणि पर न पड़े.
इससे मंदिर की पवित्रता पूरी तरह बनी रहती है. दूसरा कारण यह है कि नागराज के मुंह से निकलने वाली भयंकर फुंकार और जहरीली हवा पुजारी तक न पहुंचे. इस हवा से किसी की भी जान को बड़ा खतरा हो सकता है.
पौराणिक कथाओं के अनुसार लाटू देवता कन्नौज के एक ज्ञानी ब्राह्मण थे. वे मां नंदा देवी के परम भक्त माने जाते हैं. जब मां नंदा देवी का विवाह भगवान शिव से हुआ और वे अपने ससुराल कैलाश जा रही थीं.
तब लाटू देवता भी उनके भाई बनकर उन्हें छोड़ने के लिए साथ चल दिए. रास्ते में वांण गांव पहुंचकर लाटू देवता को बहुत तेज प्यास लगी. पानी की तलाश में वे एक घर में चले गए.
गांव के उस घर में भूल से उन्होंने पानी के मटके की जगह शराब का मटका उठा लिया. उन्होंने प्यास बुझाने के लिए पूरी शराब पी ली. शराब के नशे में लाटू देवता वहां हंगामा करने लगे.
जब मां नंदा देवी को इस बात का पता चला, तो वे बहुत क्रोधित हो गईं. उन्होंने लाटू देवता को वहीं वांण गांव में ही रहने का आदेश दे दिया. इसके साथ ही देवी ने उन्हें हमेशा के लिए मौन रहने का श्राप भी दे दिया.
कहा जाता है कि अपनी भूल का अहसास होने पर लाटू देवता ने मां नंदा से क्षमा मांगी. तब देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे इस स्थान के रक्षक के रूप में पूजे जाएंगे.
स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी लाटू देवता यहां नागराज के रूप में मणि की रक्षा कर रहे हैं. साल में एक दिन जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो दूर-दूर से हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर यहां पहुंचते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख उत्तराखंड की स्थानीय मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और लाटू देवता मंदिर की ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की जानकारी देना है.