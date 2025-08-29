लक्ष्‍मी जी की आरती, ओम जय लक्ष्‍मी माता...
लक्ष्‍मी जी की आरती, ओम जय लक्ष्‍मी माता...

Lakshmi Ji Aarti: धन की देवी लक्ष्‍मी जी की आरती करना उनकी कृपा पाने का अहम तरीका है. लक्ष्‍मी जी धन-समृद्धि की दाता हैं. वैसे तो रोज लक्ष्‍मी जी की पूजा-आरती करनी चाहिए. लेकिन शुक्रवार का दिन लक्ष्‍मी माता को समर्पित है. यहां पढ़ें लक्ष्‍मी जी की आरती. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:37 AM IST
लक्ष्‍मी जी की आरती, ओम जय लक्ष्‍मी माता...

Laxmi Mata ki Aarti: लक्ष्‍मी जी को प्रसन्‍न करने के लिए साल के कुछ दिन बहुत खास होते हैं. इसमें शुक्रवार का दिन, दिवाली की रात, पूर्णमासी की रात और महालक्ष्‍मी व्रत के 16 दिन शामिल हैं. इन खास दिनों में लक्ष्‍मी जी की पूजा करें, केसरमिश्रित खीर का भोग लगाएं और आखिर में लक्ष्‍मी जी की आरती करें. ऐसा करने से लक्ष्‍मी जी प्रसन्‍न होकर अपार धन, समृद्धि और सुख देती हैं. जिन लोगों पर लक्ष्‍मी जी प्रसन्‍न हों, उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है. साथ ही लक्ष्‍मी जी की आरती करने के बाद तुलसी जी को भी आरती दिखाएं, ऐसा करने से माता लक्ष्‍मी और भगवान विष्‍णु विशेष कृपा करते हैं. यहां पढ़ें हिंदी में लक्ष्‍मी जी की आरती. 

श्री लक्ष्मी माता की आरती (Laxmi Mata Ki Aarti Lyrics)

ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।
तुमको निशिदिन सेवत, हरि विष्णु विधाता॥
ओम जय लक्ष्मी माता॥

उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता।
मैया तुम ही जग-माता।।

सूर्य-चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता॥
ओम जय लक्ष्मी माता॥

दुर्गा रुप निरंजनी, सुख सम्पत्ति दाता।
मैया सुख सम्पत्ति दाता॥

जो कोई तुमको ध्याता, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता॥
ओम जय लक्ष्मी माता॥

तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता।
मैया तुम ही शुभदाता॥

कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता॥
ओम जय लक्ष्मी माता॥

जिस घर में तुम रहतीं, सब सद्गुण आता।
मैया सब सद्गुण आता॥

सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता॥
ओम जय लक्ष्मी माता॥

तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता।
मैया वस्त्र न कोई पाता॥

खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता॥
ओम जय लक्ष्मी माता॥

शुभ-गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि-जाता।
मैया क्षीरोदधि-जाता॥

रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता॥
ओम जय लक्ष्मी माता॥

महालक्ष्मीजी की आरती, जो कोई जन गाता।
मैया जो कोई जन गाता॥

उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता॥
ओम जय लक्ष्मी माता॥

ऊं जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता।
तुमको निशदिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ऊं जय लक्ष्मी माता।।

दोहा
महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम्, नमस्तुभ्यम् सुरेश्वरि। हरिप्रिये नमस्तुभ्यम्, नमस्तुभ्यम् दयानिधे।।
पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे। सर्व भूत हितार्थाय, वसु सृष्टिं सदा कुरुं।।

लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

laxmi ji aarti

;