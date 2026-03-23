Laxmi Panchami 2026 Upay: चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लक्ष्मी पंचमी कहते हैं. इस दिन धन की देवी श्री के लिए व्रत रखा जाता है, विशेष पूजा की जाती है. साल 2026 में लक्ष्मी पंचमी व्रत आज 23 मार्च 2026 को है.
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Lakshmi Panchami Vrat 2026 : चैत्र नवरात्र के दौरान एक और पावन व्रत आता है - लक्ष्मी पंचमी व्रत. जिसे श्री पंचमी भी कहते हैं. हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लक्ष्मी पंचमी मनाई जाती है, जो इस साल 23 मार्च 2026, सोमवार को है. साथ ही आज नवरात्र की पंचमी तिथि भी है. आज मां दुर्गा के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें और कुछ खास उपाय भी करें, जो धन प्राप्ति के लिए बेहद कारगर माने गए हैं.
मान्यता है कि लक्ष्मी पंचमी का सच्चे मन से व्रत करने, विधि-विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करने और उपाय करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है. ऐसे घर में हमेशा सुख-समृद्धि बढ़ती ही रहती है. साथ ही रुका हुआ धन पाने, कारोबार में बरकत लाने के लिए भी ये उपाय बहुत खास हैं, जिन्हें लक्ष्मी पंचमी के दिन करना जल्दी फल देता है. ध्यान रखें कि दिन में ही घर की, मुख्य द्वार, पूजा घर की अच्छी तरह सफाई कर लें.
लक्ष्मी पंचमी का व्रत कर रहे हैं तो सुबह मां लक्ष्मी जी की पूजा करें. साथ ही शाम को सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी माता की विधि-विधान से पूजा जरूर करें. आज 23 मार्च 2026 को लक्ष्मी पंचमी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 06:34 बजे के बाद है. क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल या निशिता काल में करने का महत्व है.
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सुबह उठकर स्नान करने के बाद गुलाबी या सफेद कपड़े पहनें. फिर लक्ष्मी जी का स्मरण करके व्रत पूजा का संकल्प लें. माता लक्ष्मी की पूजा करें. शाम को जरूर यह पूजा करें. इसके लिए पूजा स्थान पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें. फिर तांबे के लोटे में जल भरकर रखें, लक्ष्मी जी की पूजा में जल से भरा कलश जरूर रखना चाहिए. इसे सीधे जमीन पर ना रखें, बल्कि चावल की ढेरी पर रखें. फिर कमल के फूल, लाल गुलाब, इत्र, घी के दीपक, अक्षत, रोली आदि से लक्ष्मी जी की पूजा करें. मखाने की खीर अर्पित करें. लक्ष्मी जी के मंत्र 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:' मंत्र का 108 बार जाप करें. आरती करें. इस दिन जरूरतमंद को दान दें.
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लक्ष्मी जी का न केवल घर में आगमन हो, बल्कि वे घर में हमेशा वास करें. इसके लिए स्थिर लक्ष्मी का उपाय करें. इसके लिए शाम को लक्ष्मी जी की पूजा में 5 हल्दी की गांठ, 5 गोमती चक्र, और 5 सिक्के रखें. पूजा के कुछ देर बाद इन सभी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में धन स्थान पर रखें. यह उपाय धन को आकर्षित करता है और ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी जी स्थिरता से वास करती हैं.
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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)