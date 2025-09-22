जब ग्रहण में लग गई भगवान को भूख, खुद निकल पड़े मिठाई खरीदने, पाजेब देकर दुकानदार से कहा....

Temples remain open in grahan time: दुनिया साल 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गवाह बनी. अब अगले ग्रहण का इंतजार शुरू हो गया है. सभी जानते हैं कि ग्रहण के दौरान हिंदू धार्मिक स्‍थल बंद रहते हैं. ग्रहण का सूतक लगते ही पूजा-पाठ बंद हो जाता है. मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं. भगवान को ना तो स्‍पर्श किया जाता है, ना भोग लगाया जाता है. लेकिन देश में कुछ चुनिंदा मंदिर ऐसे हैं जो ग्रहण के दौरान भी खुले रहते हैं. इन मंदिरों के कपाट सूर्य ग्रहण-चंद्र ग्रहण के समय भी बंद नहीं होते हैं. यहां तक कि ग्रहण के दौरान भगवान को भोग भी लगाया जाता है. जबकि ग्रहण काल में लोगों को भी खाने-पीने की मनाही की गई है. ऐसा ही एक मंदिर है राजस्‍थान के बीकानेर में स्थित लक्ष्‍मीनाथ मंदिर. भगवान कृष्‍ण का यह मंदिर ग्रहण में भी बंद नहीं होता है और इसकी एक रोचक कथा है.

ग्रहण में नहीं लगाया भोग



एक बार की बात है बीकानेर स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में ग्रहण के चलते पुजारी ने ना तो भगवान की आरती की और ना ही भोग लगाया. जब अगले दिन मंदिर खोला तो भगवान लक्ष्‍मीनाथ की एक पाजेब गायब थी. सभी को लगा कि चोर एक पाजेब ही चोरी क्‍यों करेगा? इसके बाद पाजेब चोरी होने की वजह सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया. साथ ही उसके बाद से मंदिर को ग्रहण के दौरान बंद करने की परंपरा भी बंद हो गई. तब से सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण मंदिर के ना तो कपाट बंद होते हैं और ना भगवान का आरती-भोग रोका जाता है.

भगवान को लग गई थी भूख

जब भगवान की पाजेब गायब होने की बात सब लोगों तक पहुंची तो एक हलवाई दौड़ते हुए मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा. उसने बताया कि एक पाजेब उसके पास है. दरअसल, ग्रहण के दौरान जब भगवान को भोग नहीं लगा तो भगवान को भूख लग गई. तब भगवान लक्ष्‍मीनाथ बालक का रूप रखकर स्‍वयं मिठाई खरीदने के लिए मंदिर के सामने हलवाई की दुकान पहुंच गए. चूंकि बालक भगवान के पास पैसे नहीं थे तो उन्‍होंने अपनी एक पाजेब दुकानदार को दे दी और उसके बदले मिठाई ले ली.

हलवाई ने पुजारी को बताया कि कैसे उसके पास ये पाजेब आई. यह भी कहा जाता है कि भगवान ने पुजारी के सपने में आकर अपने भूखे रहने की बात बताई. तभी से इस मंदिर में ग्रहण के दौरान भी कपाट खुले रखने की परंपरा शुरू हुई.

