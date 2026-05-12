हवा में तैरता है पत्थर... बेंगलुरु से महज 2 घंटे की दूरी पर है 'अजूबा'! आज ही बनाएं यहां जाने का प्लान

Lepakshi Temple: लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश का एक बेहद रहस्यमयी और ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है. यह मंदिर अपने अनोखे हवा में लटके खंभे की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. मंदिर का एक पत्थर का स्तंभ जमीन को पूरी तरह छूता नहीं है, फिर भी सदियों से मजबूती से खड़ा हुआ है. यही वजह है कि इस मंदिर को देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर की प्राचीन वास्तुकला लोगों को पहली नजर में ही हैरान कर देती है.

कहां स्थित है ये लेपाक्षी मंदिर?

ये मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव में स्थित है. माना जाता है कि इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय 16वीं शताब्दी में कराया गया था. इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को विरुपन्ना और वीरण्णा नाम के दो अधिकारियों ने बनवाया था, जो विजयनगर राजा के अधीन काम करते थे. यह मंदिर भगवान शिव. भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित माना जाता है. मंदिर की दीवारों और खंभों पर बनी सुंदर नक्काशी आज भी लोगों को आकर्षित करती है.

वैज्ञानिक भी हैरान...!

लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका लटकता हुआ खंभा है. कहा जाता है कि मंदिर के 70 से ज्यादा पत्थर के खंभों में से एक खंभा जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है. उसके नीचे से कपड़ा या कागज आसानी से निकाला जा सकता है. यही बात लोगों को हैरान करती है कि इतना भारी पत्थर बिना सहारे के कैसे टिका हुआ है. कई वैज्ञानिक और इंजीनियर भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं. अंग्रेजों के समय एक इंजीनियर ने इस खंभे को हिलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ऐसा करने से मंदिर की संरचना पर असर पड़ने लगा. इसके बाद यह प्रयास रोक दिया गया.

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जटायु और रावण का युद्ध

इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं भी काफी प्रसिद्ध हैं. कहा जाता है कि रामायण काल में जब रावण माता सीता का हरण कर ले जा रहा था, तब जटायु ने इसी स्थान पर रावण से युद्ध किया था. मान्यता है कि भगवान राम ने घायल जटायु को देखकर ले पक्षी कहा था, जिसका मतलब होता है उठो पक्षी. इसी से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा. मंदिर परिसर में बना विशाल नंदी और नागलिंग भी लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है.

कैसे जाएं लेपाक्षी मंदिर?

अगर आप लेपाक्षी मंदिर घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले पहुंचना होगा. यह मंदिर बेंगलुरु से करीब 120 किलोमीटर दूर स्थित है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट है. वहीं हिंदूपुर रेलवे स्टेशन भी मंदिर के काफी करीब माना जाता है. अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है.