धर्म

Dev Diwali in Kashi 2025 : देव दीपावली का दिन बहुत खास होता है क्‍योंकि इस दिन देवता धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं. मान्‍यता है कि देवता काशी घाट पर दीपावली मनाते हैं. यदि आप इस दिन काशी घाट ना जा पाएं तो घर पर रहकर भी पुण्‍य कमा सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:36 AM IST
Dev Deepawali Varanasi 2025 : कार्तिक पूर्णिमा की रात देव दीपावली मनाई जाती है. जब त्रिपुरासुर राक्षस ने तीन लोकों में आतंक मचा रखा था, तब भगवान शिव ने इसी दिन उसका वध किया था और उसके बाद खुशी में देवताओं ने शिव की नगरी काशी आकर दीप जलाए थे. मान्‍यता है कि हर साल देवता इस दिन धरती पर आते हैं. इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की रात काशी के घाटों पर दीपक जलाना, दीपदान करना बेहद पुण्‍यदायी माना जाता है. ऐसा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं. इस साल 5 नवंबर 2025, बुधवार को देव दीपावली है. वहीं दीपक जलाने के लिए आज शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5 बजकर 15 मिनट से शाम 7 बजकर 50 मिनट तक है. 

घर पर ही मना लें देव दीपावली 

यदि आप काशी के घाटों पर जाकर दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो निराश ना हों. घर पर रहकर भी आप कुछ खास जगहों पर दीपक जलाकर पुण्‍य कमा सकते हैं. इससे भी दुखों का नाश होगा और जीवन में सकारात्‍मकता व शुभता बढ़ेगी. 

इन जगहों पर दीपक 

देव दीपावली के दिन सुबह स्‍नान करके साफ कपड़े पहनें. फिर शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. वहीं शिव मंदिर और लक्ष्‍मी नारायण मंदिर जाकर वहां भी दीपक जलाएं. सच्‍चे मन से भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना करें. ऐसा करने से साधक को भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति होती है और सभी दुखों का नाश होता है.

इसके अलावा शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्‍य द्वार, तुलसी के पौधे के पास, रसोई में पीने के पानी के स्‍थान के पास भी दीपक जलाएं. साथ ही घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा और आंगन या बालकनी में भी दीपक जलाएं. ऐसा करने से घर में सकारात्‍मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. सुख-शांति रहती है. घर में धन-समृद्धि भी बढ़ती है. घर के सदस्‍यों को तरक्‍की मिलती है. ध्‍यान रखें कि घर में रखे इन जगहों पर 5, 7, 11, 21, 51 या 101 जैसे विषम संख्‍या में दीपक जलाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

