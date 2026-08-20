/भूलकर भी न करें दीपक जलाने में यह 1 गलती! जानें क्या कहता है हिंदू धर्मशास्त्र

हम सब रोज सुबह-शाम घर के मंदिर में दीया जलाते हैं. माना जाता है कि दीया जलाने से मन को सुकून मिलता है और घर में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब रहती है. शास्त्रों की मानें तो सही तरीके से जलाया गया एक दीया आपके घर में खुशहाली ला सकता है.
लेकिन जाने-अनजाने में की गई कुछ छोटी गलतियां घर में तनाव और परेशानियां भी बढ़ा सकती हैं. आइए जानते हैं कि रोज पूजा करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए.
जब भी आप पूजा करने बैठें, तो सबसे पहले मंदिर और उसके आसपास की जगह को कपड़े से अच्छे से पोंछ लें. जिस दीये या स्टैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे धोना बहुत जरूरी है.
कई बार लोग पुराने दीये में बची बाती के ऊपर ही नया तेल और बाती डालकर जला देते हैं. ऐसा बिल्कुल न करें. यह तरीका सही नहीं माना जाता. हमेशा दीये को धोकर और बिल्कुल नई बाती लगाकर ही पूजा करें.
बहुत से लोग माचिस बचाने के चक्कर में या जल्दी में जलते हुए दीये से ही दूसरा दीया सुलगा लेते हैं. लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है.
कहा जाता है कि एक दीये से दूसरा दीया जलाने से घर में पैसों की किल्लत होने लगती है और बेवजह का कर्ज चढ़ने लगता है. इससे आपकी पूजा का पूरा फल भी आपको नहीं मिलता. इसलिए हर दीये को अलग से ही जलाएं.
जब आप एक जलते दीये से दूसरा दीया जलाते हैं, तो पहले वाले दीये की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है. हर इंसान की भावना और पूजा करने का मकसद अलग होता है.
ऐसे में एक ही लौ से बार-बार दीया जलाने से पूजा की शुद्धता कम होने लगती है. पूजा-पाठ में मन का साफ होना और चीजों का पवित्र होना बहुत मायने रखता है, इसीलिए शास्त्रों में हर दीये को अलग से माचिस की तिल्ली से जलाने को कहा गया है.
पूजा घर में दीया जलाने के लिए सीधे माचिस की तिल्ली का ही इस्तेमाल करें. दीया जलाने के बाद जल चुकी माचिस की तिल्ली को मंदिर के अंदर या पूजा की थाली में छोड़ने के बजाय तुरंत बाहर किसी डस्टबिन में फेंक दें.
मंदिर में जली हुई तीलियां रखना शुभ नहीं माना जाता. इसके अलावा, इस बात का ध्यान रखें कि दीये की लौ एक बार में सही से पकड़ ले और बार-बार बुझे नहीं.
दीपक जलाने और आरती खत्म होने के बाद उस दीये को घर के हर कमरे और कोने में एक बार जरूर दिखाएं. माना जाता है कि ऐसा करने से घर के कोनों में जमी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में सुख-शांति आती है.
अंत में आरती को दोनों हाथों से ग्रहण करें और अपने सिर पर हाथ फेरें. इस छोटे से नियम को मानकर की गई पूजा ही पूरी और सफल मानी जाती है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं और शास्त्रों में वर्णित नियमों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों को सामान्य जानकारी प्रदान करना है. इसे किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक दावा या अनिवार्य नियम न मानें. पाठक अपने विवेक और व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर निर्णय लें.