Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025 Date Puja Vidhi Muhurat Sthapana timing Live: इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है. हालांकि सालभर में 12 विनायक चतुर्थी आती हैं, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मोत्सव माना जाता है. साल 2025 में गणेश चतुर्थी तिथि यानी कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट से 27 अगस्त की दोपहर 3 बजकर 44 मिनट तक है. उदया तिथि के मुताबिक गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जा रहा है. गणेश स्‍थापना के लिए सबसे शुभ समय दोपहर 12 बजे के आसपास का माना जाता है. साल 2025 में गणेश स्‍थापना के लिए मुहूर्त 27 अगस्त को सुबह 11 बजकर 05 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक रहेगा. भगवान गणेश के पूजन के लिए गणेशजी की प्रतिमा, यह मिट्टी, स्वर्ण, चांदी, पीतल आदि की हो. प्‍लास्‍टर ऑफ पेरिस, कांच, प्‍लास्टिक आदि की मूर्ति स्‍थापित ना करें. गणेश जी के लिए आसन, पीला या लाल वस्‍त्र आसन पर बिछाने के लिए, हल्दी, कुमकुम, सुपारी, सिंदूर, गुलाल, लौंग, लाल रंग का वस्त्र, जनेऊ का जोड़ा, दूर्वा, कपूर, दीप, धूप, पंचामृत, मौली, फल, पंचमेवा, गंगाजल, कलश, फल, नारियल, लाल चंदन, मोदक हैं. अष्टगंध, दही, शहद, गाय का घी, शक्कर, गणेशजी के लिए फूल की माला, केले के पत्ते, गुलाब जल, दीपक बाती, चांदी का सिक्का. गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए मोदक, मोतीचूर लड्डू, खीर और मालपुआ का भोग लगाएं. मुंबई समेत पूरे देश में बुधवार से गणेश उत्सव धूमधाम के साथ शुरू होने जा रहा है. यह त्योहार खासकर मुंबई में देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है. योगेश कदम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस साल गणेश उत्सव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)का उपयोग किया जा रहा है.