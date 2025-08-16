Krishna Janmashtami 2025 LIVE Puja Muhurat, Vrat Katha, Aarti, Mantra, Moon Rising Time: हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज यानी 16 अगस्त, शनिवार को मनाया जा रहा है. आज हर ओर जन्माष्टमी की धूम है. इस दिन श्रीकृष्ण भक्त व्रत का संकल्प करेंगे और फिर आधी रात में कान्हा के जन्म का उत्सव मनाएंगे. यह पावन अवसर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है जब इस तिथि पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को देशभर में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है. आज भक्त व्रत रख रहे हैं और बीच रात को पूजा करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं.