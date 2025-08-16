Krishna Janmashtami 2025 LIVE: हर ओर जन्‍माष्‍टमी की धूम, लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे भक्त, जानें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त
Krishna Janmashtami 2025 LIVE: हर ओर जन्‍माष्‍टमी की धूम, लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे भक्त, जानें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त

Krishna Janmashtami 2025 Live UpdatesKrishna Janmashtami 2025 LIVE Puja Muhurat, Vrat Katha, Aarti, Mantra, Moon Rising Time : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण की भक्ति से सरोबार भक्त आज यानी शनिवार, 16 अगस्त को व्रत रखकर लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारी में लग गए हैं. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा देश बड़े ही उल्लास के साथ मना रहा है. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:43 AM IST
Janmashtami 2025
Krishna Janmashtami 2025 LIVE Puja Muhurat, Vrat Katha, Aarti, Mantra, Moon Rising Time: हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज यानी 16 अगस्त, शनिवार को मनाया जा रहा है. आज हर ओर जन्माष्टमी की धूम है. इस दिन श्रीकृष्ण भक्त व्रत का संकल्प करेंगे और फिर आधी रात में कान्हा के जन्म का उत्सव मनाएंगे. यह पावन अवसर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है जब इस तिथि पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को देशभर में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है. आज भक्त व्रत रख रहे हैं और बीच रात को पूजा करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं.

16 August 2025
10:40 AM

Krishna Janmashtami 2025 Shringar: श्रीकृष्ण का श्रृंगार कैसे करें
श्रीकृष्ण का श्रृंगार मन में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव रखकर करें. सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं और फिर साफ कपड़े पर बैठाएं. इसका बाद उनका श्रृंगार शुरू करें. श्रृंगार में ताजगी और सुंदरता के लिए श्रीकृष्ण में फूलों का इस्तेमाल करें. गेंदा, गुलाब, मोगरा या चमेली के फूल लड्डू गोपाल को अति प्रिय हैं. पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं.

10:38 AM

Krishna Janmashtami Vrat Niyam: जन्माष्टमी व्रत के नियम
जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे. इसके बाद व्रत का संकल्प मन ही मन करें. जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें और इस दिन सोएं नहीं. 

10:36 AM

Krishna Janmashtami 2025 LIVE: जन्माष्टमी पर राशि अनुसार मंत्रों का करें 
मेष राशि के लिए  ‘ॐ गोविंदाय नमः’
वृषभ राशि के लिए ॐ अनंताय नमः’
मिथुन राशि के लिए ‘ॐ अच्युताय नमः’
कर्क राशि के लिए ‘ॐ माधवाय नमः’
सिंह राशि के लिए ‘ॐ वासुदेवाय नमः’

09:20 AM

Krishna janmashtami 2025 Bhog List: जन्माष्टमी की पूजन सामग्री
जन्माष्टमी की पूजन सामग्री लिस्ट
धूपबत्ती, अगरबत्ती, कपूर
रोली, सिंदूर, कुमकुम
चंदन, यज्ञोपवीत (5), अक्षत (चावल)
पान के पत्ते, सुपारी, हल्दी
पुष्पमाला, रुई, सप्तधान
गंगाजल, शहद, दूर्वा
तुलसी दल, कुश, गाय का दही
गाय का घी, गाय का दूध
दीपक, ताजे फूल

08:29 AM

Krishna janmashtami 2025 Bhog List: कान्हा जी के प्रिय भोग की लिस्ट
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर वैसे 56 भोग लगते हैं लेकिन अगर 56 भोग न हो तो कान्हा जी के लिए उनके अति प्रिय भोग जरूर लगाए. भोग की लिस्ट आइए देखें. 
माखन- मिश्री, मेवा मिठाई
धनिया पंजीरी, पंचामृत
शहद, खीरा, तुलसी

08:00 AM

Krishna janmashtami 2025: जन्माष्टमी के मौके पर श्रीकृष्ण को महाभोग!
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 56 भोग में कान्हाजी को धनिया पंजीरी का भोग अर्पित करें. ये उनके प्रिय भोग हैं. महाप्रसाद के रूप में पंजीरी चढ़ाई जाती है जो एक पारंपरिक व्यजंन है, जो धनिया, मिक्षी, घी और मेवे से बनाई जाती है.

07:57 AM

Krishna janmashtami 2025: जन्माष्टमी 2025 पर चंद्रोदय का समय
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चंद्रोदय रात को 11:32 बजे होगा और पूजा निशीथ काल- 05:42 PM से लेकर 07:23 PM के बीच में की जा सकेगी.

07:23 AM

Krishna janmashtami 2025: जन्माष्टमी के दिन पंचांग अनुसार शुभ मुहूर्त-
अभिजीत- 11;59 AM से लेकर 12;54 PM
विजय- 02:23 PM से लेकर 03:25 PM
गोधूलि- 07:25 PM से लेकर 07:45 AM
ब्रम्हमुहूर्त- 04:14 AM से लेकर 05:06 AM
निशीथ काल- 05:42 PM से लेकर 07:23 PM
संध्या पूजा- 06:21 PM से लेकर 07:09 PM

07:12 AM

Krishna janmashtami 2025: बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु
कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भक्त भक्ति में सराबोर हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं. 

07:09 AM

Krishna janmashtami 2025: श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगला आरती
उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में ठाकुर जी की मंगला आरती की जा रही है.

07:06 AM

Krishna janmashtami 2025: मथुरा, वृंदावन और इस्कॉन में इस साल जन्माष्टमी कब है?
इस साल मथुरा, वृंदावन और इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार 16 अगस्त को मनाई जाएगी.

06:52 AM

Krishna janmashtami 2025: रोहिणी नक्षत्र आरंभ
जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का समय- 17 अगस्त को सुबह 4:38 मिनट से रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा. रोहिणी नक्षत्र 18 अगस्त को सुबह 3:17 मिनट तक होगा.

06:33 AM

Krishna janmashtami 2025: श्रीकृष्‍ण खीरे से प्रकट होंगे
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त इस बार 16 अगस्त को देर रात यानी कि 16-17 की दरमियानी रात को 12.04 बजे से रात 12.47 बजे तक होगा. भक्‍तों को जन्मोत्सव की पूजा के लिए 43 मिनट का समय ही मिलेगा. श्रीकृष्‍ण खीरे से प्रकट होंगे.

06:29 AM

Krishna janmashtami 2025: जन्‍माष्‍टमी व्रत का संकल्प
भाद्रपद कृष्‍ण पक्ष अष्‍टमी तिथि पर जन्‍माष्‍टमी मनाई जाती है और यह तिथि 15 अगस्‍त, शुक्रवार की रात 11.49 बजे शुरू होकर 16 अगस्‍त केा रात 09.34 बजे तक होगी. उदया तिथि में 16 अगस्त को भगवान कृष्‍ण के भक्‍त जन्‍माष्‍टमी के व्रत का संकल्प कर रहे हैं.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

Janmashtami 2025

