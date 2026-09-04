/Janmashtami 2026: इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म, जन्म लेने वाले हैं कन्हैया...मथुरा से मुंबई तक कृष्ण जन्मोत्सव की धूम

विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने कई दशकों बाद जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकाली. यह यात्रा टिक्कर के माता खीर भवानी मंदिर से शुरू होकर 7 किमी दूर त्रेहगम के शिव मंदिर पर जाकर संपन्न हुई.
#WATCH | Kupwara, Jammu and Kashmir: Kashmiri Pandits took out a grand Janmashtami procession after decades, covering a distance of approximately 7 kilometers from the Mata Kheer Bhawani Temple in Tikker to the Shiv Mandir in Trehgam. pic.twitter.com/wPVTbh0bk8
— ANI (@ANI) September 4, 2026
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी ग्राउंड में चल रहे कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में शामिल होने पहुंचे. उन्होंने वहां आयोजित दही हांडी उत्सव में शामिल कलाकारों के साथ मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और कान्हा के जन्मोत्सव की बधाई दी.
#WATCH | Ranchi: Jharkhand CM Hemant Soren attends the Dahi Handi competition organised at Morabadi Ground on the occasion of Krishna Janmashtami. pic.twitter.com/cwcunmM3GZ
— ANI (@ANI) September 4, 2026
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ देहरादून में पुलिस लाइंस में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए. मुख्यमंत्री धामी ने उन कलाकारों का सम्मान और हौसला बढ़ाया, जिन्होंने अलग-अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के ज़रिए अपनी कला का प्रदर्शन किया. उनकी प्रस्तुतियों की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएँ और धार्मिक विरासत समाज को उसकी जड़ों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं. ऐसे आयोजन युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और भगवान कृष्ण के जीवन व शिक्षाओं के बारे में जानने का मौका देते हैं.
#WATCH | Dehradun: On the occasion of Shri Krishna Janmashtami, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, along with his wife Geeta Dhami, attended celebrations organised at the Police Lines in Dehradun.
Chief Minister Pushkar Singh Dhami felicitated and encouraged… https://t.co/tgVS7cwQko pic.twitter.com/uxXgIcvuMx
— ANI (@ANI) September 4, 2026
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे हैं और वहां पर जन्माष्टमी समारोह में भाग ले रहे हैं. उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को इस पावन दिन की बधाई दी और मंदिर में आराध्य देव के दर्शन किए.
दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पंजाबी बाग में आयोजित जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंची हैं. उन्होंने सिर झुकाकर कान्हा का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं को इस पावन दिन की बधाई दी.
#WATCH | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj participates in Krishna Janmashtami celebrations in Punjabi Bagh.
She says, "Heartfelt greetings to you all on Janmashtami. May happiness and peace always prevail in your lives." pic.twitter.com/XjGpMfSAcM
— ANI (@ANI) September 4, 2026
गुजरात में अहमदाबाद के इस्कॉन टेंपल में जन्माष्टमी समारोह की खास धूम देखने को मिल रही है. वहां पर कान्हा जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. मंदिर में चारों ओर श्रद्धालुओं का समुद्र दिख रहा है.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: A large number of devotees visit the ISKCON Temple in Ahmedabad on the occasion of Shri Krishna Janmashtami pic.twitter.com/N8C5ECUU8H
— ANI (@ANI) September 4, 2026
Shri Krishna Janmashtami 2026: देशभर में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है. मंदिरों में खास सजावट की गई है और जगह-जगह भजन-कीर्तन का दौर चल रहा है. बच्चों और महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.