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Janmashtami 2026: इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म, जन्म लेने वाले हैं कन्हैया...मथुरा से मुंबई तक कृष्ण जन्मोत्सव की धूम

देशभर में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है. मंदिरों में खास सजावट की गई है और जगह-जगह भजन-कीर्तन का दौर चल रहा है. बच्चों और महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 04, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:30 PM IST
Janmashtami 2026: इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म, जन्म लेने वाले हैं कन्हैया...मथुरा से मुंबई तक कृष्ण जन्मोत्सव की धूम
04 September 2026 10:27 PM (IST)

Shri Krishna Janmashtami Live: कश्मीरी पंडितों ने कई दशकों बाद घाटी में निकाली शोभायात्रा

विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने कई दशकों बाद जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकाली. यह यात्रा टिक्कर के माता खीर भवानी मंदिर से शुरू होकर 7 किमी दूर त्रेहगम के शिव मंदिर पर जाकर संपन्न हुई. 

 

04 September 2026 10:24 PM (IST)

Shri Krishna Janmashtami Live: सीएम हेमंत सोरेन ने दही हांडी उत्सव में लिया भाग

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी ग्राउंड में चल रहे कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में शामिल होने पहुंचे. उन्होंने वहां आयोजित दही हांडी उत्सव में शामिल कलाकारों के साथ मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और कान्हा के जन्मोत्सव की बधाई दी.

 

04 September 2026 10:20 PM (IST)

Shri Krishna Janmashtami Live: पत्नी गीता धामी के साथ पुलिस लाइंस पहुंचे सीएम धामी

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ देहरादून में पुलिस लाइंस में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए. मुख्यमंत्री धामी ने उन कलाकारों का सम्मान और हौसला बढ़ाया, जिन्होंने अलग-अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के ज़रिए अपनी कला का प्रदर्शन किया. उनकी प्रस्तुतियों की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएँ और धार्मिक विरासत समाज को उसकी जड़ों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं. ऐसे आयोजन युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और भगवान कृष्ण के जीवन व शिक्षाओं के बारे में जानने का मौका देते हैं. 

 

04 September 2026 10:12 PM (IST)

Shri Krishna Janmashtami Live: कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे सीएम नायब सैनी

श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे हैं और वहां पर जन्माष्टमी समारोह में भाग ले रहे हैं. उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को इस पावन दिन की बधाई दी और मंदिर में आराध्य देव के दर्शन किए.

04 September 2026 10:08 PM (IST)

Janmashtami 2026: इंतजार की घड़ी होने वाली है खत्म, जन्म लेने वाले हैं कन्हैया...मथुरा से मुंबई तक कृष्ण जन्मोत्सव की धूम

Shri Krishna Janmashtami Live: जन्माष्टमी समारोह में पहुंचीं सांसद बांसुरी स्वराज

दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पंजाबी बाग में आयोजित जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंची हैं. उन्होंने सिर झुकाकर कान्हा का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं को इस पावन दिन की बधाई दी. 

04 September 2026 10:07 PM (IST)

Janmashtami 2026: हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की... मथुरा से मुंबई तक कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, जगह-जगह चल रहा भजन-कीर्तन का दौर

Shri Krishna Janmashtami Live: अहमदाबाद के इस्कॉन टेंपल में उमड़े श्रद्धालु

गुजरात में अहमदाबाद के इस्कॉन टेंपल में जन्माष्टमी समारोह की खास धूम देखने को मिल रही है. वहां पर कान्हा जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. मंदिर में चारों ओर श्रद्धालुओं का समुद्र दिख रहा है. 

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TAGS:
Shri Krishna Janmashtami 2026

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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Janmashtami 2026: 'हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की'... मथुरा से मुंबई तक कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, जगह-जगह चल रहा भजन-कीर्तन का दौर
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