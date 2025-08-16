Krishna janmashtami Puja Shubh Muhurat: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण की भक्ति से सरोबार भक्त आज शनिवार, 16 अगस्त को व्रत का संकल्प करेंगे. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा देश बड़े ही उल्लास के साथ मना रहा है.
Krishna Janmashtami 2025 Puja Ka Samay Muhurat: हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज यानी 16 अगस्त, शनिवार को मनाया जा रहा है. आज हर ओर जन्माष्टमी की धूम है. इस दिन श्रीकृष्ण भक्त व्रत का संकल्प करेंगे और फिर आधी रात में कान्हा के जन्म का उत्सव मनाएंगे. यह पावन अवसर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है जब इस तिथि पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को देशभर में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है.
Krishna janmashtami 2025: बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु
कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भक्त भक्ति में सराबोर हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं.
#WATCH | Rajasthan | Devotees in large numbers visit Govind Dev Ji temple in Jaipur on the occasion of Krishna Janmashtami pic.twitter.com/noWG1e0AO6
— ANI (@ANI) August 16, 2025
Krishna janmashtami 2025: श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगला आरती
उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में ठाकुर जी की मंगला आरती की जा रही है.
#WATCH | Mathura, UP: Mangala aarti being performed at the Shri Krishna Janmabhoomi Temple on the occasion of Shri Krishna Janmashtami. pic.twitter.com/2A1T1ijEo8
— ANI (@ANI) August 16, 2025
Krishna janmashtami 2025: मथुरा, वृंदावन और इस्कॉन में इस साल जन्माष्टमी कब है?
इस साल मथुरा, वृंदावन और इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार 16 अगस्त को मनाई जाएगी.
Krishna janmashtami 2025: रोहिणी नक्षत्र आरंभ
जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का समय- 17 अगस्त को सुबह 4:38 मिनट से रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा. रोहिणी नक्षत्र 18 अगस्त को सुबह 3:17 मिनट तक होगा.
Krishna janmashtami 2025: श्रीकृष्ण खीरे से प्रकट होंगे
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त इस बार 16 अगस्त को देर रात यानी कि 16-17 की दरमियानी रात को 12.04 बजे से रात 12.47 बजे तक होगा. भक्तों को जन्मोत्सव की पूजा के लिए 43 मिनट का समय ही मिलेगा. श्रीकृष्ण खीरे से प्रकट होंगे.
Krishna janmashtami 2025: जन्माष्टमी व्रत का संकल्प
भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी मनाई जाती है और यह तिथि 15 अगस्त, शुक्रवार की रात 11.49 बजे शुरू होकर 16 अगस्त केा रात 09.34 बजे तक होगी. उदया तिथि में 16 अगस्त को भगवान कृष्ण के भक्त जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प कर रहे हैं.