Krishna Janmashtami 2025 Live: बुधादित्य और गजलक्ष्मी योग मनाई जा रही जन्माष्टमी, नोट कर लें पूजन के लिए सभी चौघड़िया मुहूर्त और विधि
धर्म

Krishna Janmashtami 2025 Live: बुधादित्य और गजलक्ष्मी योग मनाई जा रही जन्माष्टमी, नोट कर लें पूजन के लिए सभी चौघड़िया मुहूर्त और विधि

Shri Krishna Janmashtami 2025 Live Updates: आज देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी मनाई जा रही है. यहां जानिए जन्माष्टमी से जुड़ी पल-पल की जानकारी.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 16, 2025, 03:21 PM IST
Krishna Janmashtami 2025 Live: बुधादित्य और गजलक्ष्मी योग मनाई जा रही जन्माष्टमी, नोट कर लें पूजन के लिए सभी चौघड़िया मुहूर्त और विधि
Krishna Janmashtami 2025 Shubh Muhurat Timing Live Updates: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी आज (16 अगस्त 2025) भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. देश भर के श्रीकृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है. मथुरा-वृंदावन में तो मंदिरों में भक्त भारी संख्या में कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंच रहे हैं. मान्यता है कि रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था. इसलिए इस दिन भक्त निशीथ काल में विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. यहां पढ़िए जन्माष्टमी पर पल-पल के अपडेट्स.

16 August 2025
14:58 PM

जन्माष्टमी पर किन चीजों का करें दान

जन्माष्टमी पर धन, अन्न, जूते-चप्पल, वस्त्र, छाता आदि का दान करना पुण्यकारी होता है. विशेष रूप से किसी गोशाला में धन और अनाज का दान अवश्य करें. गायों को हरी घास खिलाएं.

14:43 PM

शिवलिंग पर लगाएं चंदन का लेप

जन्माष्टमी पर भगवान शिव का भी विशेष पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध व जल चढ़ाएं. शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं. बिल्वपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, और गुलाब से श्रृंगार करें. धूप-दीप जलाएं, मिठाई और मौसमी फलों का भोग लगाएं. ऊँ नमः शिवाय मंत्र का जप करें.

14:42 PM

14:33 PM

14:30 PM

भगवान को भोग में माखन

जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण को मिश्री और मौसमी फल अर्पित करें. पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल जरूर करें. यदि संभव हो तो इस दिन यमुना नदी में स्नान करें। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर स्नान करते समय पानी में यमुना जल या गंगाजल मिलाएं और गंगा-यमुना का ध्यान करते हुए स्नान करें. ऐसा करने से भी घर पर ही नदी स्नान का पुण्य मिल सकता है.

14:07 PM

13:42 PM

13:41 PM

जन्माष्टमी व्रत का महत्व: कष्ट होते हैं दूर

व्रत-उपवास इसलिए ताकि भगवान की पूजा में मन, शरीर और विचार शुद्ध रहें. ग्रंथों में इसे जयंती व्रत कहा है, इससे सुख और समृद्धि मिलती है. मान्यता है कि अष्टमी जया तिथि है. इस तिथि पर व्रत करने से जीत मिलती है.

13:27 PM

जन्माष्टमी व्रत नियम: सूखे मेवे, फल खाएं

इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। सिर्फ फल और दूध ही ले सकते हैं. सेहत और स्थिति के अनुसार सूखे मेवे, थोड़ी मात्रा में फलाहार या जूस ले सकते हैं. रात में आरती के बाद फलाहार न करें, जरूरत हो तो दोबारा दूध पी सकते हैं.

13:12 PM

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत की विधि, नियम और महत्व

विधि: ब्रह्म मुहूर्त से अगले दिन तक ब्रह्म मुहूर्त से शुरू कर अगले दिन सूर्योदय तक व्रत करने का विधान है. अगले दिन नहाकर पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाकर व्रत का पारण किया जाता है. यानी व्रत पूरा किया जाता है. बच्चे, बूढ़े और रोगियों के लिए नियम नहीं है. श्रद्धा से किसी भी तरह व्रत कर सकते हैं.

13:09 PM

जन्माष्टमी पर मथुरा के मंदिरों में धूम

 

13:09 PM

Janmashtami 2025 Muhurat: जन्माष्टमी विशेष पूजन मुहूर्त

भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का सबसे पावन समय निशीथ काल माना गया है.

निशीथ काल (मध्यरात्रि पूजन)

15 अगस्त 2025 रात 11:44 बजे से 16 अगस्त 2025 प्रातः 12:30 बजे तक

इसी समय भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए भक्तजन इसी मुहूर्त में व्रत-पूजन, भजन और झूलन की परंपरा निभाते हैं.

13:03 PM

Janmashtami 2025 Chaughariya Muhurat: दिन के चौघड़िया मुहूर्त

सुबह 06:00 – 07:30 : शुभ

07:30 – 09:00 : रोग

09:00 – 10:30 : उद्वेग

10:30 – 12:00 : चर

12:00 – 01:30 : लाभ

01:30 – 03:00 : अमृत

03:00 – 04:30 : काल

04:30 – 06:00 : शुभ

रात्रि के चौघड़िया (15 अगस्त – 16 अगस्त)

06:30 – 08:00 : उद्वेग

08:00 – 09:30 : चर

09:30 – 11:00 : लाभ

11:00 – 12:30 : अमृत

12:30 – 02:00 : काल

02:00 – 03:30 : शुभ

03:30 – 05:00 : रोग

05:00 – 06:30 : उद्वेग

13:02 PM

Krishna Janmashtami 2025 Live:​ जन्माष्टमी 2025 के शुभ योग

इस वर्ष जन्माष्टमी पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं, जो इस पर्व के महत्व को और बढ़ा देते हैं. रोहिणी नक्षत्र – भगवान श्रीकृष्ण का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है. सिद्धि योग – इस योग में किया गया पूजन हर प्रकार से सफल होता है. अमृत सिद्धि योग – भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करने वाला विशेष योग. सर्वार्थ सिद्धि योग – इस योग में किए गए धार्मिक कार्यों से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है.

