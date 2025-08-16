Krishna Janmashtami 2025 Live: बुधादित्य और गजलक्ष्मी योग मनाई जा रही जन्माष्टमी, नोट कर लें पूजन के लिए सभी चौघड़िया मुहूर्त और विधि

Krishna Janmashtami 2025 Shubh Muhurat Timing Live Updates: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी आज (16 अगस्त 2025) भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. देश भर के श्रीकृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है. मथुरा-वृंदावन में तो मंदिरों में भक्त भारी संख्या में कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंच रहे हैं. मान्यता है कि रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था. इसलिए इस दिन भक्त निशीथ काल में विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. यहां पढ़िए जन्माष्टमी पर पल-पल के अपडेट्स.