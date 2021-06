Solar Eclipse 2021 LIVE: सूर्य ग्रहण लगना शुरू, दुनिया में दिख रहा अलग-अलग नजारा

10 जून 2021, 14:47 बजे

इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए NASA और Timeanddate.com ने लाइव स्ट्रीम लिंक जारी किया है. इस लिंक पर क्लिक करके दुनिया भर के लोग इस अद्भुत खगोलीय घटना को देख सकते हैं.

There’s a solar eclipse tomorrow! Get up to speed:

WHAT: Annular & partial solar eclipse

WHERE: Northern Hemisphere

WHEN: June 10 – live coverage starting at 5am ET (09:00 UT) on https://t.co/xGz7zm0XUl

Here are details & tips for safe viewing: https://t.co/IlvR7mU5O0 pic.twitter.com/ecIpmYSWOT

— NASA (@NASA) June 9, 2021