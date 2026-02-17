Surya Grahan 2026 Live Updates: आज कितने बजे से लगेगा सूर्य ग्रहण, क्या है सूतक काल का समय? यहां है सारी जानकारी

Surya Grahan 2026 Time In India Live Updates: साल का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या तिथि पर लगने वाला है. आइए जानें सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या है, सूतक काल क्या है और कहां कहां इसे देखा जाएगा.
Trending Photos
Surya Grahan 2026 LIVE Updates: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रह आज यानी 17 फरवरी 2026 को लगने वाला है. दरअसल इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे जिनमें से सबसे पहले सूर्य ग्रहण लगेगा. आज मंगलवार को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा (Annular Solar Eclipse). इस ग्रहण में सूर्य आग की चमकती अंगूठी की तरह दिख सकता है. वलयाकार ग्रहण में सूर्य को इस तरह से चंद्रमा ढकता है कि जिसमें केवल सूर्य का किनारा दिखता है. ज्योतीष अनुसार सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना है जिसके लगने से चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. बता दें ये आज फाल्गुन अमावस्या है और आज से ही अग्नि पंचक भी शुरू हो रहा है. आइए सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारिया हासिल करें, जैसे भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा या नहीं, किन देशों में सूर्य ग्रहण देखा जाएगा?
सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन आदि का दान करें. लाल रंग के कपड़े का दान करें.
सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें- 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः
Surya Grahan 2026 LIVE Updates: 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कहां कहां नहीं दिखेगा?
इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यान्मार, संयुक्त अरब अमीरात और एशियाई देशों में नहीं दिखेगा.
जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया
मॉरीशस, अर्जेन्टीना, सहित तन्जानिया
चिली के साथ ही दक्षिण अमेरिकी देश
दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण अटलान्टिक महासागर.
दक्षिणी प्रशांत महासागर व अंटार्कटिका में सूर्य ग्रहण को देखा जाएगा.
Surya Grahan 2026 LIVE Updates: सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जाप करें
सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें- ॐ भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य: प्रचोदयात्।
सूर्य बीज मंत्र का जाप करें- ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।
सूर्य का तांत्रिक मंत्र का जाप करें- ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।
Surya Grahan 2026 LIVE Updates: सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं?
ज्योतिषियों के मुताबिक, सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल लागू होता है. इस काल में नया काम, पूजा-पाठ या यात्रा नहीं करनी चाहिए.नए कपड़े पहनने की मनाही होती है. हालांकि 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण खगोलीय दृष्टि महत्व तो रखता है लेकिन यह भारत में नहीं दिखेगा जिसके कारण इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा.
Surya Grahan 2026 LIVE Updates: सूर्य ग्रहण का किन राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा?
हालांकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना है लेकिन कुछ ग्रहों की विशेष स्थिति होने से यही ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभ भी हो सकता है. ये 4 राशियां- मेष वृषभ कन्या सिंह
Surya Grahan 2026 LIVE Updates: सूर्य ग्रहण का किन राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा?
सूर्य ग्रहण भारत में भले ही दिखाई न दे लेकिन इसका तीन राशियों पर गहरा असर होगा. इन तीन राशि के जातकों को थोड़ा संभंलकर रहना होगा. ये राशियां हैं- कर्क राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि
Surya Grahan 2026 LIVE Updates: भारत में सूर्य ग्रहण दिखेगा या नहीं?
साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा. यही कारण है कि इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा.
Surya Grahan 2026 LIVE Updates: सूर्य ग्रहण का प्रभाव
कंकण अवस्था शुरू होगा- शाम 05:12 बजे
परमग्रास यानी ग्रहण का अत्यधिक प्रभाव- शाम 05:43 बजे
कंकण अवस्था समापन- शाम 06:11 बजे
Surya Grahan 2026 LIVE Updates: 17 फरवरी को कब से कब तक लगेगा सूर्य ग्रहण
सूर्य ग्रहण शुरू होगा- दोपहर 03:26 बजे
सूर्य ग्रहण का समापन कब- रात 07:57 बजे