Surya Grahan 2026 Live Updates: आज कितने बजे से लगेगा सूर्य ग्रहण, क्या है सूतक काल का समय? यहां है सारी जानकारी

Surya Grahan 2026 LIVE Updates: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रह आज यानी 17 फरवरी 2026 को लगने वाला है. दरअसल इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे जिनमें से सबसे पहले सूर्य ग्रहण लगेगा. आज मंगलवार को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा (Annular Solar Eclipse). इस ग्रहण में सूर्य आग की चमकती अंगूठी की तरह दिख सकता है. वलयाकार ग्रहण में सूर्य को इस तरह से चंद्रमा ढकता है कि जिसमें केवल सूर्य का किनारा दिखता है. ज्योतीष अनुसार सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना है जिसके लगने से चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. बता दें ये आज फाल्गुन अमावस्या है और आज से ही अग्नि पंचक भी शुरू हो रहा है. आइए सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारिया हासिल करें, जैसे भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा या नहीं, किन देशों में सूर्य ग्रहण देखा जाएगा?

Add Zee News as a Preferred Source