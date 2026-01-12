Lohri 2026 Agni Muhurat Time: 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी. लोहड़ी सिख समुदाय का प्रमुख पर्व है और पंजाब-हरियाणा में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. जिन घरों में बच्‍चे का जन्‍म हुआ हो या नई बहू ब्‍याहकर आई हो, उन घरों में तो लोहड़ी की रौनक देखने लायक होती है. बच्‍चे के जन्‍म और शादी के बाद ही पहली लोहड़ी पर खूब जश्‍न किया जाता है. नाते-रिश्‍तेदार, करीबी मिलकर लोहड़ी पर खूब नाच-गाना करते हैं. लोहड़ी पर्व नई फसल के आने का उत्‍सव होता है. इस दिन अग्नि देव की पूजा की जाती है. रात को विधिवत तरीके अलाव जलाया जाता है. उसकी पूजा की जाती है. इस साल 13 जनवरी 2026 को लोहड़ी पर अग्नि प्रज्‍वलित करने का शुभ समय बस कुछ ही देर का है.

लोहड़ी पूजा और अग्नि प्रज्वलित करने का शुभ मुहूर्त

लोहड़ी पर पूजा करने और अग्नि प्रज्‍वलित करने का शुभ मुहूर्त 13 जनवरी 2026 की शाम 05:43 बजे से 07:15 बजे तक का ही है. इस साल लोडड़ी पर सुकर्मा योग और चित्रा नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है. साथ ही शुक्र ग्रह भी गोचर कर रहे हैं. इन शुभ योगों में लोहड़ी मनाना जीवन में अपार सुख-समृद्धि लाता है.

लोहड़ी पूजा की सामग्री

लकड़ी, उपले, दूध, घी, तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली और मक्का,

लोहड़ी पूजा विधि

लोहड़ी पर्व को शाम के समय घर के बाहर या खुले स्थान को अच्‍छी तरह साफ करें. फिर यहां लकड़ियां और उपले इकट्ठा करके ढेर बनाएं. शुभ मुहूर्त में दुल्ला भट्टी की कहानी गाएं. फिर अग्नि प्रज्‍वलित करें. अग्नि की परिक्रमा करते हुए दूध और जल अर्पित करें. अग्नि जब अच्‍छी तरह जलने लगे तब इसमें तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली और मक्का यानी पॉपकॉर्न आदि अर्पित करें. किसान गेहूं की बालियां अर्पित करें. अग्नि की कम से कम 7 या 11 परिक्रमा करें. फिर अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें. पूजा के बाद सभी को रेवड़ी और मूंगफली का प्रसाद बांटें.

