लो आ गई लोहड़ी वे, बना लो जोड़ी वे...लोहिड़ी मनाने से पहले जान लें ये बेहद जरूरी बातें

Lohri 2026 kab hai : लोहिड़ी पर्व सूर्य देव और प्रकृति की उपासना का पर्व है. साथ ही इस दिन अग्नि देवता की पूजा की जाती है, उन्‍हें पहली फसल अर्पित की जाती है. लोहिड़ी पर्व नई फसल के आने की खुशी और सूर्य देव व अग्नि देव के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाई जाती है. इस पवित्र दिन ऐसी गलतियां या काम ना करें जो अशुभ मानी गई हैं. ये गलतियां करने से घर में कंगाली और नकारात्‍मकता आती है. जानिए लोहिड़ी के दिन किन बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है.

लोहड़ी पर इन बातों का रखें ध्‍यान

- लोहिड़ी पवित्रता, सकारात्‍मकता और खुशियों का पर्व है. यह त्‍योहार मनाने से पहले घर को अच्‍छी तरह साफ कर लें और सारा कबाड़ और नकारात्‍मक चीजें हटा दें. वरना घर में कंगाली आ जाएगी. लक्ष्‍मी जी ऐसी जगह कभी वास नहीं करती हैं, जहां गंदगी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पार्टनर का दम घोंट देता है इन मूलांक वाले लोगों का अनकंट्रोल्‍ड प्‍यार, सनक में कर बैठते हैं...

- लोहिड़ी के दिन अग्नि देव की पूजा की जाती है. अग्नि प्रज्‍वलित करके उसमें मूंगफली, रेवड़ी, पॉपकॉर्न, गेहूं की बालियां अर्पित की जाती हैं. ध्‍यान रहे कि इस पवित्र अग्नि में कोई भी नकारात्‍मक चीजें ना डालें. ना ही जलाई गई अग्नि में जूते, कबाड़ कूड़ा, प्‍लास्टिक आदि ना डालें. बल्कि यह आग लकड़ी और गोबर के उपलों से जलाएं.

- लोहिड़ी पर्व सभी के साथ मिल-जुलकर मनाया जाता है. इस दिन ना तो घर के दरवाजे बंद करके बैठें, ना अकेले रहें. बल्कि सभी के साथ मिल-जुलकर यह त्‍योहार मनाएं. नाचे-गाएं, इससे जीवन में सकारात्‍मकता आती है.

यह भी पढ़ें: मकर संक्रांति पर दुर्लभ लाभ दृष्टि योग, शनि-शुक्र की एक-दूसरे पर होगी नजर, 4 राशि वालों पर होगी पैसों की बारिश

- लोहिड़ी के पवित्र दिन गलती से भी मांसाहार, शराब जैसी तामसिक चीजों का सेवन ना करें. वरना इससे घर में नकारात्‍मकता और गरीबी आती है. गरीबी घेर लेती है.

- लोहिड़ी के दिन गरीब-जरूरतमंदों को भोजन कराएं. गरम कपड़े दान में दें. ऐसा करने से घर में बरकत रहती है.

- इस साल लोहिड़ी 13 जनवरी मंगलवार के दिन पड़ रही है. इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ रहेगा.

यह भी पढ़ें: प्रेम-रोमांस के दाता शुक्र का शनि की राशि में गोचर, 7 दिन लव लाइफ में देंगे भारी उतार-चढ़ाव, पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)