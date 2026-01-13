Lohri 2026: शादी के बाद क्या यह आपकी पहली लोहड़ी हैं?, तो जानें कौन सी गलतियां न करें और किन बातों का रखें ध्यान

First Lohri 2026 After Marriage Niyam: सिख धर्म का प्रमुख पर्व लोहड़ी को लेकर कई नियम है और इन नियमों का महत्व भी बहुत अधिक है. आइए जानें शादी के बाद पड़ने वाली पहली लोहड़ी पर किन बातों का विशेष ध्यान रखें और कौन सी गलतियां न करें.
Lohri 2026 Niyam: लोहड़ी सिख धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाने का विधान है. इस तरह 13 जनवरी यानी आज लोहड़ी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. खासकर पंजाब और हरियाणा में मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर जरूरी नियम हैं और इसके लिए शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहिए. कृषि से संबंधित यह पर्व लोहड़ी अगर आपकी शादी के बाद पहली बार पड़ रहा है तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आइए इस बारे में जानें.
लोहड़ी 2026 शुभ मुहूर्त (Lohri 2026 Shubh Muhurat)
हर साल की लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी, मंगलवार यानी आज है. इस साल 13 जनवरी 2026 को लोहड़ी पर अग्नि जलाने का शुभ समय बस कुछ देर होगा. 13 जनवरी 2026 की शाम को 05:43 बजे से लेकर 07:15 बजे तक अग्नि प्रज्वलित करने का शुभ मुहूर्त है.
लोहड़ी पर इन बातों का रखें ध्यान
शादी के बाद पहली लोहड़ी के दिन सादे या काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बजें. इस शुभ मौके पर काले रंग के कपड़े पहनना मना होता है, ऐसा करना अशुभ माना जाता है.
शादी के बाद पहली लोहड़ी पड़ रही है तो इस दिन पारंपरिक कपड़े ही पहने जैसे फुलकारी दुपट्टा या भारी सूट, इससे सौभाग्य बना रहेगा.
शादी के बाद पहली लोहड़ी पर तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली पवित्र अग्नि में जरूर डालें. हालांकि इससे जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखें.
कई बार ऐसा होता है कि लोग अनजाने में मूंगफली या रेवड़ी उसी बर्तन से खाने लगते हैं और उसी बर्तन से ही मूंगफली या रेवड़ी अग्नि में डाल देते हैं. ऐसा करने से अग्नि में डाली जाने वाली चीजें झूठी हो जाती है और जिसे बहुत अशुभ माना जाता है.
शादी के बाद पहली लोहड़ी पड़ रही है तो सभी से मिलने वाले उपहार मुस्कुराते हुए लें और साथ में बड़ों का आशीर्वाद भी लें. लोहड़ी की अग्नि की परिक्रमा कर सौभाग्य और वंश वृद्धि का आशीर्वाद पाएं.
शादी के बाद पहली लोहड़ी पड़ रही है तो लोहड़ी की शाम अग्नि जलाते समय व पूजा और आहुति के समय वहीं पर जरूर उपस्थित रहें.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
