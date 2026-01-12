Lohri 2026: लोहड़ी की पवित्र अग्नि में क्या दें और क्या नहीं? इन गलतियों से घर में आ सकती है दरिद्रता और कलह

Lohri 2026: उत्तर भारत का प्रमुख लोक पर्व लोहड़ी इस साल 13 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मनाया जाने वाला यह त्योहार न सिर्फ नई फसल के आगमन का उत्सव है, बल्कि यह अग्नि देव और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पावन अवसर भी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, लोहड़ी की अग्नि में दी जाने वाली आहुति हमारे जीवन से नकारात्मकता को जलाकर सौभाग्य लाते हैं. हालांकि, इस पवित्र अग्नि में कुछ विशेष वस्तुओं को डालना जहां शुभ माना जाता है, वहीं कुछ चीजों का अर्पण वर्जित है. इन चीजों को लोहड़ी की पवित्र अग्नि में डालने से घर में दरिद्रता और कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि लोहड़ी की पवित्र अग्नि में क्या डालें और क्या नहीं.

लोहड़ी की अग्नि का महत्व

लोहड़ी की अग्नि को 'शुद्धिकरण' का प्रतीक माना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, अग्नि में आहुति देने से पूर्वजों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यह पर्व शीत ऋतु की विदाई और सूर्य के उत्तरायण होने का संदेश देता है, जो कि जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और प्रकाश का संचार करता है.

अग्नि देव को क्या अर्पित करना है शुभ?

लोहड़ी की अग्नि में डाली जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशेष अर्थ और लाभ है. इस दिन अग्नि में काले तिल और गुड़ डालना विशेष शुभ माना गया है. शास्त्रों में तिल को तप और आत्म-शुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि गुड़ जीवन में मिठास और रिश्तों में प्रेम का संचार करता है. इसके साथ ही लोहड़ी के दिन अग्नि में मूंगफली और रेवड़ी की आहुति देने से घर-परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती. लोहड़ी की पवित्र आग में मक्का और ज्वार देने का भी विधान है. इसके अलावा इस दिन पवित्र अग्नि में चावल और गन्ना भी डाल सकते हैं. लोहड़ी पर अग्नि में इन चीजों की आहुति देने से जीवन में लगातार तरक्की होती है.

लोहड़ी की अग्नि में भूलकर भी न डालें ये चीजें

अग्नि देव को साक्षात देवता माना गया है, इसलिए अपवित्र वस्तुओं का अर्पण दोषपूर्ण माना जाता है. लोहड़ी की अग्नि में रबर, प्लास्टिक या केमिकल युक्त चीजें डालना न सिर्फ पर्यावरण के लिए घातक है, बल्कि इसे धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अशुद्ध माना गया है. इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. मान्यताओं के अनुसार, शुभ कार्यों की अग्नि में नमक डालना वर्जित है. इसे दरिद्रता और नजर दोष से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए पवित्र आहुति में इसका प्रयोग न करें. अग्नि देव को हमेशा शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही अर्पित की जानी चाहिए. जूठा भोजन डालने से घर की बरकत रुक सकती है और अग्नि देव का अपमान होता है. कई लोग लोहड़ी की अग्नि में पुराने कपड़े डाल देते हैं, जो कि गलत है. फटे-पुराने वस्त्र कंगाली के प्रतीक माने जाते हैं. इसलिए इन चीजों को लोहड़ी की पवित्र अग्नि में भूलकर भी ना डालें.

