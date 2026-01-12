Advertisement
trendingNow13071314
Hindi Newsधर्ममुगल काल में रॉबिनहुड बनकर कराते थे लड़कियों की शादी, पंजाब के नायक की याद में मनाते हैं लोहड़ी

मुगल काल में रॉबिनहुड बनकर कराते थे लड़कियों की शादी, पंजाब के नायक की याद में मनाते हैं लोहड़ी

Lohri kab hai : लोहड़ी पर्व खुशी, उत्‍साह, नाच-गाकर प्रकृति को धन्‍यवाद देने का पर्व है. इस साल लोहड़ी 13 जनवरी 2026 को तनाई जाएगी. लोहड़ी पर्व क्‍यों मनाते हैं इसकी एक मार्मिक कहानी है जिसका संबंध मुगल काल के समय होने वाले अत्‍याचारों और उससे बचाने वाले नायकों से है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुगल काल में रॉबिनहुड बनकर कराते थे लड़कियों की शादी, पंजाब के नायक की याद में मनाते हैं लोहड़ी

Lohri Story in Hindi : लोहड़ी पर्व विशेष रूप से पंजाब-हरियाणा में मनाया जाता है. यहां इसकी धूम देखने लायक होती है. लोहड़ी की रात पवित्र अग्नि जलाकर उसमें तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं. पहली फसल की बालियां अग्नि देव को अर्पित करके उन्‍हें धन्‍यवाद देते हैं. परिवार और दोस्त साथ इकट्ठा होकर नाच-गाना करते हैं. आपस में मिलजुलकर मनाने वाला पर्व लोहड़ी आज भले ही नाच-गाकर मनाया जाता है. लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी बेहद दर्दनाक है, जिसका संबंध मुगल काल से है. 13 जनवरी 2026 को लोहड़ी मनाई जाएगी इस मौके पर जानते हैं पंजाब के नायक दुल्‍ला भट्टी की कहानी जिनकी याद में लोहड़ी मनाई जाती है और इस दिन उनकी कहानी जरूर गाई जाती है. 

दुल्‍ला भट्टी की लोहड़ी की कहानी 

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लोहड़ी को दुल्ला भट्टी की याद में मनाया जाता है और लोहड़ी का पर्व पंजाब के इस वीर नायक के लोकगीत गाए बिना अधूरा रहता है. इस लोककथा के अनुसार मुगलों के समय में एक बहादुर योद्धा था और जिसने मुगलों के बढ़ते जुल्म के खिलाफ कदम उठाया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में शुरू होगा सूर्य-चंद्र का भयंकर व्‍यतिपात योग 3 राशि वालों को देगा बड़ी खुशी, नोट गिनते-गिनते बन जाएंगे फिरकी 

दुल्ला भट्टी भारत के मध्यकाल का एक वीर था, जो मुगल शासक अकबर के समय में पंजाब में रहता था. उस समय संदल बार की जगह पर लड़कियों को गुलामी के लिए बलपूर्वक अमीर लोगों को बेचा जाता था. एक बार एक ब्राह्मण की 2 लड़कियों सुंदरी-मुंदरी की सगाई कहीं और तय हुई थी और उस मुगल शासक के डर से उनके भावी ससुराल वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे. तब दुल्ला भट्टी ने एक योजना बनाई और उसके जरिए लड़कियों को न केवल मुक्त करवाया बल्कि लड़के वालों को मनाकर एक जंगल में लाया. जहां आग जलाकर सुंदरी और मुंदरी की शादी हिन्दू लड़कों से करवाई और खुद ही उन दोनों का कन्यादान भी किया. साथ ही शगुन में शक्‍कर दी. इस तरह उनकी शादी की सभी व्यवस्थाएं दूल्ला भट्टी ने करवाईं.

यह भी पढ़ें: ग्रहों की धमाचौकड़ी से गुलजार ये सप्‍ताह, इन तारीखों में जन्‍मे लोगों की चमकेगी किस्‍मत, पढ़ें साप्‍ताहिक अंक राशिफल

यह भी कहा जाता है कि दुल्‍ला भट्टी अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांटा करते थे और रॉबिनहुड की तरह मशहूर थे. तब से लोकनायक दुल्ला भट्टी की अमरता से जुड़ी यह कहानी पंजाब के लोकप्रिय पर्व लोहड़ी के दिन गाई जाती है. दुल्‍ला भट्टी को उसके नेक कामों के लिए 'पंजाब के नायक' की उपाधि दी गई थी. 

यह भी पढ़ें: मकर संक्रांति पर इन 3 देवताओं को जरूर लगाएं खिचड़ी का भोग, हर काम होगा सफल, घर चलकर आएगा पैसा-सक्‍सेस

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

lohri 2026

Trending news

अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
Somnath temple
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
Tamil Nadu Elections
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
Punjab
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां