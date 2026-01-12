मुगल काल में रॉबिनहुड बनकर कराते थे लड़कियों की शादी, पंजाब के नायक की याद में मनाते हैं लोहड़ी

Lohri Story in Hindi : लोहड़ी पर्व विशेष रूप से पंजाब-हरियाणा में मनाया जाता है. यहां इसकी धूम देखने लायक होती है. लोहड़ी की रात पवित्र अग्नि जलाकर उसमें तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं. पहली फसल की बालियां अग्नि देव को अर्पित करके उन्‍हें धन्‍यवाद देते हैं. परिवार और दोस्त साथ इकट्ठा होकर नाच-गाना करते हैं. आपस में मिलजुलकर मनाने वाला पर्व लोहड़ी आज भले ही नाच-गाकर मनाया जाता है. लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी बेहद दर्दनाक है, जिसका संबंध मुगल काल से है. 13 जनवरी 2026 को लोहड़ी मनाई जाएगी इस मौके पर जानते हैं पंजाब के नायक दुल्‍ला भट्टी की कहानी जिनकी याद में लोहड़ी मनाई जाती है और इस दिन उनकी कहानी जरूर गाई जाती है.

दुल्‍ला भट्टी की लोहड़ी की कहानी

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लोहड़ी को दुल्ला भट्टी की याद में मनाया जाता है और लोहड़ी का पर्व पंजाब के इस वीर नायक के लोकगीत गाए बिना अधूरा रहता है. इस लोककथा के अनुसार मुगलों के समय में एक बहादुर योद्धा था और जिसने मुगलों के बढ़ते जुल्म के खिलाफ कदम उठाया.

दुल्ला भट्टी भारत के मध्यकाल का एक वीर था, जो मुगल शासक अकबर के समय में पंजाब में रहता था. उस समय संदल बार की जगह पर लड़कियों को गुलामी के लिए बलपूर्वक अमीर लोगों को बेचा जाता था. एक बार एक ब्राह्मण की 2 लड़कियों सुंदरी-मुंदरी की सगाई कहीं और तय हुई थी और उस मुगल शासक के डर से उनके भावी ससुराल वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे. तब दुल्ला भट्टी ने एक योजना बनाई और उसके जरिए लड़कियों को न केवल मुक्त करवाया बल्कि लड़के वालों को मनाकर एक जंगल में लाया. जहां आग जलाकर सुंदरी और मुंदरी की शादी हिन्दू लड़कों से करवाई और खुद ही उन दोनों का कन्यादान भी किया. साथ ही शगुन में शक्‍कर दी. इस तरह उनकी शादी की सभी व्यवस्थाएं दूल्ला भट्टी ने करवाईं.

यह भी कहा जाता है कि दुल्‍ला भट्टी अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांटा करते थे और रॉबिनहुड की तरह मशहूर थे. तब से लोकनायक दुल्ला भट्टी की अमरता से जुड़ी यह कहानी पंजाब के लोकप्रिय पर्व लोहड़ी के दिन गाई जाती है. दुल्‍ला भट्टी को उसके नेक कामों के लिए 'पंजाब के नायक' की उपाधि दी गई थी.

