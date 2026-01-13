Lohri 2026 : लोहड़ी के दिन पंजाब के वीर नायक दुल्‍ला भट्टी को जरूर याद किया जाता है, जिन्‍होंने मुगल काल में पंजाबी समुदाय के लिए बहुत काम किया. अविवाहित लड़कियों की शादी करवाई. मुगलों के अत्‍याचार के खिलाफ आवाज उठाई और जरूरतमंदों की मदद की. आज लोहड़ी के मौके पर जानते हैं कि दुल्‍ला भट्टी का पाकिस्‍तान से क्‍या कनेक्‍शन था और उनकी वीर गाथा बताने वाला वे मशहूर गीत जिसके बिना लोहड़ी पर्व अधूरा है.



दुल्‍ला भट्टी का पाकिस्‍तान कनेक्‍शन

दुल्ला भट्टी का वास्तविक नाम राय अब्दुल्ला भट्टी था. वो साल 1547 में पंजाब के सांडल बार क्षेत्र (वर्तमान में पाकिस्तान का फैसलाबाद क्षेत्र) में पैदा हुए थे. दुल्‍ला भट्टी राजपूत वंश से थे, जिसे पंजाब में स्वाभिमान और वीरता के लिए जाना जाता है. उनके परिवार में पहले ही कई लोग ऐसे हुए जिन्‍होंने मुगल शासकों की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी. जिसके कारण उन्‍हें सजाएं दी गई थीं.

दुल्‍ला भट्टी ने इस पर एक कदम और आगे चलते हुए रॉबिनहुड बनकर गरीबों की मदद की. कई लड़कियों की शादी करवाई. मुगल शासनकाल में गरीब लड़कियों को उठा लिया जाता था. उन्‍हें बेचा जाता था. जिन सिख लड़कियों सुंदरी-मुंदरी की कहानी गाई जाती है, उनकी शादी भी दुल्‍ला भट्टी ने छिपकर जंगल में आग जलवाकर करवाई थी और खुद ही कन्‍यादान किया था.

पाकिस्‍तान में है दुल्‍ला भट्टी की मजार

कहा जाता है कि पाकिस्‍तान के लाहौर के करीब एक कस्‍बे मियानी साहिब में आज भी दुल्‍ला भट्टी की मजार है. हालांकि अब वह खंडहर में बदल चुकी है. लेकिन आज भी इस राजपूज मुस्लिम लड़ाका की वीरता की कहानियां गाई जाती हैं और विशेष रूप से लोहड़ी पर याद किया जाता है.

लोहड़ी सुंदर मुंदरिए गाना

सुन्दर मुंदरिए

तेरा कौन विचारा

दुल्ला भट्टीवाला

दुल्ले दी धी व्याही

सेर शक्कर पायी

कुड़ी दा लाल पताका

कुड़ी दा सालू पाटा

सालू कौन समेटे

मामे चूरी कुट्टी

जिमींदारां लुट्टी

जमींदार सुधाए

गिन गिन पोले लाए

इक पोला घट गया

ज़मींदार वोहटी ले के नस गया

इक पोला होर आया

ज़मींदार वोहटी ले के दौड़ आया

सिपाही फेर के ले गया

सिपाही नूं मारी इट्ट

भावें रो ते भावें पिट्ट

साहनूं दे लोहड़ी

तेरी जीवे जोड़ी

साहनूं दे दाणे तेरे जीण न्याणे

