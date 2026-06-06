/लोकी की वो भयानक भूल... जब खत्म होने लगी असगार्ड के देवताओं की अमरता, जानिए देवी इदुन के अपहरण की स्टोरी

Norse Mythology: नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक बेहद रोचक कहानी देवी इदुन और उनके सुनहरे सेबों की मिलती है. माना जाता है कि नॉर्स देवता अमर नहीं थे. उन्हें हमेशा जवान और शक्तिशाली बने रहने के लिए खास सुनहरे सेबों की जरूरत पड़ती थी. ये जादुई सेब केवल देवी इदुन के पास होते थे. इसलिए असगार्ड में उनका बहुत सम्मान था. इदुन युवावस्था और ताजगी की देवी मानी जाती थीं. उनके पति ब्रागी कविता और ज्ञान के देवता थे. असगार्ड के सभी देवताओं की ताकत और युवावस्था कहीं न कहीं इदुन के सेबों पर ही निर्भर थी.
एक दिन ओडिन, लोकी और होएनिर मिडगार्ड की यात्रा पर निकले. लंबी यात्रा के बाद वे बेहद थक चुके थे. उन्होंने भोजन बनाने का फैसला किया. उन्हें रास्ते में बैलों का एक झुंड दिखाई दिया. चतुर लोकी ने सबसे बड़े बैल को पकड़ लिया और उसका शिकार कर लिया. इसके बाद ओडिन और होएनिर ने आग जलाई. तीनों ने बैल का मांस आग पर पकाने के लिए रख दिया. काफी देर बीत गई. लेकिन मांस बिल्कुल भी नहीं पका. तभी पास के एक पेड़ पर बैठा एक विशाल बाज उनसे बोला. उसने कहा कि वह मांस पका सकता है. लेकिन बदले में उसे भी उसका हिस्सा चाहिए होगा.
देवताओं के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था. इसलिए उन्होंने बाज की शर्त मान ली. जैसे ही मांस तैयार हुआ, बाज नीचे उतरा और उसने अपने हिस्से के नाम पर आधे से भी ज्यादा मांस उठा लिया. ये देखकर लोकी बहुत गुस्सा हो गया. उसने एक बड़ा डंडा उठाया और बाज पर हमला कर दिया. लेकिन जैसे ही उसने वार किया, डंडा बाज के शरीर से चिपक गया. लोकी भी डंडे से चिपक गया. इसके बाद बाज उड़ गया और लोकी को अपने साथ आसमान में ले गया. वो जानबूझकर पेड़ों और पहाड़ों के बीच से उड़ता रहा ताकि लोकी को ज्यादा तकलीफ हो. दर्द से परेशान होकर लोकी ने उससे दया की गुहार लगाई.
तब बाज ने अपना असली रूप बताया. वो वास्तव में थियाजी नाम का एक विशालकाय दैत्य था. उसने कहा कि अगर लोकी इदुन को असगार्ड से बाहर लाने का वादा करे तो वह उसे छोड़ देगा. अपनी जान बचाने के लिए लोकी मान गया. कुछ दिनों बाद वह इदुन के पास पहुंचा और उन्हें मिडगार्ड घूमने का लालच दिया. इदुन उसकी बातों में आ गईं और उसके साथ निकल पड़ीं. जब दोनों खुले मैदान में पहुंचे तो थियाजी फिर से बाज का रूप धारण करके आया. उसने पलक झपकते ही इदुन को पकड़ लिया और उन्हें लेकर दैत्यों की भूमि योतनहाइम चला गया.
इदुन के गायब होते ही असगार्ड में बड़ा संकट खड़ा हो गया. देवताओं की ताकत कम होने लगी. उनके बाल सफेद होने लगे और वे बूढ़े दिखाई देने लगे. सभी समझ गए कि इदुन और उनके सेब गायब हो चुके हैं. देवताओं ने लोकी को पकड़कर अपने सामने पेश किया. उन्होंने आदेश दिया कि चाहे जैसे भी हो, इदुन को वापस लाया जाए. लोकी ने अपनी बाज की खाल पहनी और उड़कर थियाजी के महल पहुंच गया. वहां उसने इदुन को एक अंधेरे कमरे में कैद पाया. इस बार उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था.
लोकी ने जादू का सहारा लिया. उसने मंत्र पढ़कर इदुन को एक छोटे से अखरोट में बदल दिया. फिर उस अखरोट को अपने पंजों में पकड़कर असगार्ड की ओर उड़ चला. लेकिन जब थियाजी वापस लौटा तो उसे इदुन नहीं मिलीं. उसे तुरंत समझ आ गया कि लोकी उन्हें छुड़ाकर ले गया है. उसने भी बाज का रूप धारण किया और उनका पीछा करने लगा. थियाजी बहुत तेज था. वह धीरे धीरे लोकी के करीब पहुंच गया. असगार्ड के देवताओं ने ये दृश्य देखा और समझ गए कि लोकी अकेले नहीं बच पाएगा.
तुरंत असगार्ड की दीवारों के पास लकड़ियों का बड़ा ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी गई. लोकी किसी तरह उड़कर दीवारों के भीतर पहुंच गया. लेकिन उसके पीछे आ रहा थियाजी आग की लपटों में फंस गया. उसके पंख जल गए और वह नीचे गिर पड़ा. मौका मिलते ही देवताओं ने उसे मार दिया. इसके बाद लोकी ने अखरोट को जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ा. देखते ही देखते इदुन अपने असली रूप में लौट आईं.
उन्होंने सभी देवताओं को अपने सुनहरे सेब दिए. सेब खाते ही देवताओं की ताकत और युवावस्था वापस लौट आई. इस तरह असगार्ड एक बड़े संकट से बच गया. वहीं लोकी ने एक बार फिर पहले मुसीबत खड़ी की और फिर किसी तरह उससे बाहर निकलने में सफलता पा ली.
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