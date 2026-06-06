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लोकी की वो भयानक भूल... जब खत्म होने लगी असगार्ड के देवताओं की अमरता, जानिए देवी इदुन के अपहरण की स्टोरी

Norse Mythology: ये देवी इदुन के जादुई सुनहरे सेबों और असगार्ड के देवताओं की अमरता पर आधारित नॉर्स पौराणिक कहानी है. इसमें दैत्य थियाजी द्वारा इदुन के अपहरण से असगार्ड पर आए बुढ़ापे के संकट और लोकी द्वारा चतुराई से उन्हें मुक्त कराकर देवताओं की युवावस्था वापस लौटाने का वर्णन है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 06, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:08 PM IST
लोकी की वो भयानक भूल... जब खत्म होने लगी असगार्ड के देवताओं की अमरता, जानिए देवी इदुन के अपहरण की स्टोरी

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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