Mysterious Gurudwara: रहस्यमयी गुफा के भीतर बना है यह गुरुद्वारा, यहां गुरु गोबिंद सिंह ने क्यों की थी तपस्या?

Mysterious Gurudwara: देश-दुनिया में सिख धर्म के कई गुरुद्वारे मौजूद हैं. हर गुरुद्वारा से जुड़ी कुछ ना कुछ पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं हैं. इन्हीं में से एक है लोनावाला गुरुद्वारा. यह गुरुद्वारा बेगमपुरा के पास सह्याद्री की विशाल चट्टानों के नीचे स्थित है, जिसे छोटा हेमकुंड साहिब के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि यह कोई साधारण गुरुद्वारा नहीं है, बल्कि प्रकृति और आस्था का अनूठा संगम है. यह गुरुद्वारा एक विशाल गुफा के भीतर स्थित है. यहां की गुफाओं में गूंजती प्रार्थनाएं और चट्टानों से निकलता हुआ शुद्ध जल मन को शांति प्रदान करता है. आइए, विस्तार से जानते हैं रहस्यमयी गुफा के भीतर मौजूद इस गुरुद्वारा से जुड़ी खास बातें और मान्यताएं.

गुरु गोबिंद सिंह ने यहां की थी घोर तपस्या

दशम ग्रंथ के अनुसार, सिखों के दसवें और अंतिम गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी. उनकी इस महान साधना के कारण ही सिख जगत में हेमकुंड साहिब को सबसे बड़े तीर्थों में से एक माना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह स्थान रामायण काल से भी जुड़ा है. मान्यताओं के अनुसार, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इसी पावन भूमि पर बैठकर गहन ध्यान और तप किया था. कहते हैं कि इसी मान्यता को बरकरार रखते हुए, यहां लक्ष्मण जी को समर्पित एक मंदिर भी स्थापित है. यहां श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ शीश नवाते हैं.

कैसे अस्तित्व में आया हेमकुंड साहिब?

कहा जाता है तकरीबन दो शताब्दियों तक यह पावन स्थान दुनिया की नजरों से ओझल रहा. इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा 'बिचित्र नाटक' में इस स्थान के दिव्य वातावरण और अपनी पूर्व जन्म की तपस्या का वर्णन किया. मान्यता है इस पवित्र स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह ने कठोर तपस्या की थी. माना जाता है कि सिखों के प्रसिद्ध विद्वान पंडित तारा सिंह नरोत्तम वे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने हेमकुंड साहिब की सटीक भौगोलिक स्थिति का पता लगाया. उन्होंने अपनी गहन खोज के जरिए इस कठिन स्थान को पहचाना.

ऐतिहासिक मान्यता

मान्यताओं के अनुसार, पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने अपने महान ग्रंथ 'श्री गुड़ तीरथ संग्रह' में हेमकुंड साहिब का विस्तार से वर्णन किया और इसे सिख धर्म के 508 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सूची में प्रमुखता से स्थान दिया. इसी खोज के बाद यह स्थान धीरे-धीरे सिखों के लिए आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया.

