Chandra Darshan 2025: साल की सबसे लंबी रात है बहुत खास, मानसिक शांति के लिए करें चंद्र दर्शन, नोट करें शुभ मुहूर्त!

Hindi Newsधर्मChandra Darshan 2025: साल की सबसे लंबी रात है बहुत खास, मानसिक शांति के लिए करें चंद्र दर्शन, नोट करें शुभ मुहूर्त!

Chandra Darshan 2025: 21 दिसंबर 2025 रविवार को साल की सबसे लंबी रात होने वाली है और साल का सबसे छोटा दिन होगा. इस दिन का खगोलीय नजरिए से बहुत महत्व है, इसके साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी यह बहुत खास है. आइए जानें इस दिन चंद्र दर्शन का शुभ समय क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:06 PM IST
Longest Night Of the year
Chandra Darshan 2025  On 21 December 2025: 21 दिसंबर 2025, दिन रविवार को साल की सबसे लंबी रात होगी, इसी तरह साल का सबसे छोटा दिन भी 21 दिसंबर को ही होगा.पृथ्वी की स्थिति के अनुसार सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर सबसे कम समय के लिए होगी. पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घुर्णन करती है और सूर्य का चक्कर लगाती. इन्हीं स्थितियों से दिन और रात बनती हैं. फिर 21 दिसंबर की तारीख आती है जब यह खगोलीय घटना अपने उफान पर पहुंचती है जिसे शीत अयनांत या अंग्रेजी में Winter Solstice के रूप में जाना जाता है. आइए जानें साल की सबसे लंबी रात को लेकर कुछ और बातें.

21 दिसंबर 2025 को दिन और रात की अवधि
21 दिसंबर 2025 को दिन की लंबाई 10 घंटे 19 मिनट की होगी. इस दिन रात 13 घंटे 41 मिनट लंबी होगी. इस दिन का वैज्ञानिक महत्व तो है इसके साथ ही इस दिन का धार्मिक महत्व भी बहुत है. साल की सबसे लंबी रात को चंद्र दर्शन करने का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है. दरअसल कई ऐसे व्रत त्योहार होते हैं जिनमें चंद्र दर्शन करने का नियम होता है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन, माता, भावनाओं और व्यक्ति की मानसिक स्थिति का कारक है. अमावस्या के बाद की तिथियों में चंद्र दर्शन करना व्यक्ति के मन को शांत करता है, चंद्र दर्शन करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य का संचार होता है.

21 दिसंबर को चंद्र दर्शन और पूजन का समय
पंचांग के अनुसार 21 दिसंबर 2025, दिन रविवार को चंद्र दर्शन और चंद्रदेव की पूजा शाम के समय 05:29 बजे से लेकर शाम के समय ही 06:24 बजे तक किया जाएगा. इस तरह  चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त 55 मिनट के लिए होगा. साल की सबसे लंबी रात को चंद्रदेव की पूजा करने और व्रत का संकल्प करने से, इसके साथ ही चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्टों का अंत होता है, व्यक्ति शांति पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ता है.

चंद्र दर्शन का धार्मिक महत्व
हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है. अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन करने का महत्व और भी बढ़ जाता है. जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है. चंद्र दर्शन से पहले शिव जी की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है. माता का स्वास्थ्य सुधरता है और मानसिक तनाव दूर होता है. बेवजह धन हानि नहीं होती है.

