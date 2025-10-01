Advertisement
Lord Ganesha 108 Names: बुधवार की शाम कर लें बप्पा के 108 नाम का जाप, बढ़ने लगेगी बुद्धि और एकाग्रता, काम में नहीं आएगा विघ्न!

Lord Ganesha 108 Names Mantra: बुधवार दिन के स्वामी गणेश जी है ऐसे में अगर बुधवार की शाम को बप्पा के 108 नाम का जाप करें तो आपकी बुद्धि और एकाग्रता बढ़ सकती है. काम में आ रहे विघ्न खत्म हो सकते हैं.

Oct 01, 2025
Lord Ganesha 108 Names (AI Photo)
Lord Ganesha 108 Names (AI Photo)

Ganesh Ji Ke 108 Naam Jaap: गौरीपुत्र गणेश जी के 108 नाम का जाप करने से साधक को सुख, समृद्धि, बुद्धि और सुंदर वाणी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. श्री गणेश जी के 108 नामों के पाठ को श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली कहा जाता है. जिसके पाठ से भक्त पर गणेश जी कृपा करते हैं और व्यापार से लेकर नौकरी में सफलता के रास्ते खोलते हैं. बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है ऐसे में अगर बुधवार की शाम को अगर सच्चे मन से गणेश जी के 108 नामों का जाप कर लें तो इसके शुभ और सकारात्मक परिणाम जल्द ही देखने को मिल जाएगा.

|| गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesh Ashtottara Shatanamavali

"ॐ गजाननाय नमः ।"

"ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।"

"ॐ विघ्नराजाय नमः ।"

"ॐ विनायकाय नमः ।"

"ॐ द्वैमातुराय नमः ।"

"ॐ द्विमुखाय नमः ।"

"ॐ प्रमुखाय नमः ।"

"ॐ सुमुखाय नमः ।"

"ॐ कृतिनॆ नमः ।"

"ॐ सुप्रदीपाय नमः ॥ १० ॥

"ॐ सुख निधयॆ नमः ।"

"ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।"

"ॐ सुरारिघ्नाय नमः ।"

"ॐ महागणपतयॆ नमः ।"

"ॐ मान्याय नमः ।"

"ॐ महा कालाय नमः ।"

"ॐ महा बलाय नमः ।"

"ॐ हॆरंबाय नमः ।"

"ॐ लंब जठराय नमः ।"

"ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः ॥ २० ॥

"ॐ महॊदराय नमः ।"

"ॐ मदॊत्कटाय नमः ।"

"ॐ महावीराय नमः ।"

"ॐ मंत्रिणॆ नमः ।"

"ॐ मंगळ स्वरूपाय नमः ।"

"ॐ प्रमॊदाय नमः ।"

"ॐ प्रथमाय नमः ।"

"ॐ प्राज्ञाय नमः ।"

"ॐ विघ्नकर्त्रॆ नमः ।"

"ॐ विघ्नहंत्रॆ नमः ॥ ३० ॥

"ॐ विश्व नॆत्रॆ नमः ।"

"ॐ विराट्पतयॆ नमः ।"

"ॐ श्रीपतयॆ नमः ।"

"ॐ वाक्पतयॆ नमः ।"

"ॐ शृंगारिणॆ नमः ।"

"ॐ अश्रित वत्सलाय नमः ।"

"ॐ शिवप्रियाय नमः ।"

"ॐ शीघ्रकारिणॆ नमः

"ॐ शाश्वताय नमः ।"

"ॐ बलाय नमः ॥ ४० ॥

"ॐ बलॊत्थिताय नमः ।"

"ॐ भवात्मजाय नमः ।"

"ॐ पुराण पुरुषाय नमः ।"

"ॐ पूष्णॆ नमः ।"

"ॐ पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ नमः ।"

"ॐ अग्रगण्याय नमः ।"

"ॐ अग्रपूज्याय नमः ।"

"ॐ अग्रगामिनॆ नमः ।"

"ॐ मंत्रकृतॆ नमः ।"

"ॐ चामीकर प्रभाय नमः ॥ ५० ॥

"ॐ सर्वाय नमः ।"

"ॐ सर्वॊपास्याय नमः ।"

"ॐ सर्व कर्त्रॆ नमः ।"

"ॐ सर्व नॆत्रॆ नमः ।"

"ॐ सर्वसिद्धि प्रदाय नमः ।"

"ॐ सर्व सिद्धयॆ नमः ।"

"ॐ पंचहस्ताय नमः ।"

"ॐ पर्वतीनंदनाय नमः ।"

"ॐ प्रभवॆ नमः ।"

"ॐ कुमार गुरवॆ नमः ॥ ६० ॥

"ॐ अक्षॊभ्याय नमः ।"

"ॐ कुंजरासुर भंजनाय नमः ।"

"ॐ प्रमॊदात्त नयनाय नमः ।"

"ॐ मॊदकप्रियाय नमः . ।"

"ॐ कांतिमतॆ नमः ।"

"ॐ धृतिमतॆ नमः ।"

"ॐ कामिनॆ नमः ।"

"ॐ कपित्थवन प्रियाय नमः ।"

"ॐ ब्रह्मचारिणॆ नमः ।"

"ॐ ब्रह्मरूपिणॆ नमः ॥ ७० ॥

"ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ नमः ।"

"ॐ जिष्णवॆ नमः ।"

"ॐ विष्णुप्रियाय नमः ।"

"ॐ भक्त जीविताय नमः ।"

"ॐ जित मन्मथाय नमः ।"

"ॐ ऐश्वर्य कारणाय नमः ।"

"ॐ ज्यायसॆ नम ।"

"ॐ यक्षकिन्नर सॆविताय नमः ।"

"ॐ गंगा सुताय नमः ।"

"ॐ गणाधीशाय नमः ॥ ८० ॥

"ॐ गंभीर निनदाय नमः ।"

"ॐ वटवॆ नमः ।"

"ॐ अभीष्ट वरदाय नमः ।"

"ॐ ज्यॊतिषॆ नमः ।"

"ॐ भक्त निधयॆ नमः ।"

"ॐ भाव गम्याय नमः ।"

"ॐ मंगळ प्रदाय नमः ।"

"ॐ अव्यक्ताय नमः ।"

"ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः ।"

"ॐ सत्य धर्मिणॆ नमः ॥ ९० ॥

"ॐ सखयॆ नमः ।"

"ॐ सरसांबु निधये नमः ।"

"ॐ महॆशाय नमः ।"

"ॐ दिव्यांगाय नमः ।"

"ॐ मणिकिंकिणी मॆखलाय नमः ।"

"ॐ समस्त दॆवता मूर्तयॆ नमः ।"

"ॐ सहिष्णवॆ नमः ।"

"ॐ सततॊत्थिताय नमः ।"

"ॐ विघात कारिणॆ नमः ।"

"ॐ विश्वग्दृशॆ नमः ॥ १०० ॥

"ॐ विश्वरक्षाकृतॆ नमः ।"

"ॐ कल्याण गुरवॆ नमः ।"

"ॐ उन्मत्त वॆषाय नमः ।"

"ॐ अपराजितॆ नमः ।"

"ॐ समस्त जगदाधाराय नमः ।"

"ॐ सर्वैश्वर्य प्रदाय नमः ।"

"ॐ आक्रांत चिद चित्प्रभवॆ नमः ।"

"ॐ श्री विघ्नॆश्वराय नमः ॥ १०८ ॥
 
"॥ इति श्री गणॆशाष्टॊत्तर शतनामावलिः संपूर्णम् ॥"

;