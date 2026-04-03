Baby Boy Names List: कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे बेटे को दें गणेश जी के सुंदर नाम, जानें कैसे होते हैं ये बच्चे!

Baby Boy Names List on Ganesh Ji: कृष्ण चतुर्थी तिथि पर गणेश जी विशेष पूजा उपासना की जाती है. इस तिथि पर संकष्टी व्रत रखा जाता है. ऐसे में इस तिथि पर जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे पर भगवान गणेश की विशेष कृपा होती है. इस तिथि पर जन्मे बेटे को आप गणेश जी के सुंदर नाम दे सकते हैं. ऐसे में आइए इस लेख में गणेश जी के नाम की लिस्ट अर्थ के साथ जानें साथ ही ये भी जानें कि इस तिथि पर जन्में बच्चे कैसे होते हैं.

गणेश जी के नाम पर रखें बच्चे का नाम

गजानन- हाथी के मुख वाले

गणाध्यक्ष गणों के अध्यक्ष

विघ्नराज- विघ्न को दूर करने वाले

विनायक- विशेष नायक

द्वैमातुर- दो माताओं वाले

द्विमुख दो मुख वाले

सुमुख- सुंदर मुख वाले

सुप्रदीप- प्रकाशमान

सुखनिध- सुख के खजाने

सुराध्यक्ष- देवताओं के अध्यक्ष

महाबल- अत्यंत बलवान

हेरम्ब- मां के प्यारे

महोदर- बड़े पेट वाले

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे बच्चे कैसे होते हैं-

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है. इस तिथि पर जन्मे बच्चे बुद्धिमान होते हैं. जटिल परिस्थितियों से आसानी निकल जाते हैं.

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे लोग लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं और सफलता पाकर ही शांत बैठते हैं.

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे बच्चे रचनात्मक होते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर पाते हैं.

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे बच्चे आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी होते हैं. दृढ़ इच्छाशक्ति वाले और स्थिर मन के लोग होते हैं.

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्में बच्चे वफादार और अपनो की रक् करने वाले होते हैं.

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कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे लोगों की करियर संबंधी जानकारियां

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे लोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी से लेकर इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में ये बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं.

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे लोग किसी भी क्षेत्र में हों नेतृत्व की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं.

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे लोग कला, डिजाइन और संगीत जैसे रचनात्मक क्षेत्र में अच्छा करियर बनाते हैं.

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे लोग आध्यात्मिक या दार्शनिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं.

कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जन्मे लोग व्यापार में बड़ा लाभ कमाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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