अब धाम लौटेंगे महाप्रभु: स्वर्ण आभूषणों से लदकर जगन्नाथ देंगे भव्य दर्शन, फिर होगी 'अधर पाना' की खास रस्म

16 जुलाई 2026 को पुरी की भव्य रथ यात्रा निकली और महाप्रभु जगन्नाथ, अपने भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचे. अब समय है महाप्रभु जगन्नाथ के अपने धाम वापस लौटने का.
इस साल 24 जुलाई 2026 को भगवान जगन्नाथ श्रीमंदिर में वापस आएंगे, इस यात्रा को बहुदा यात्रा कहा जाता है. आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान की घर वापसी शुरू होती है, जिसे ओड़िया संस्कृति में 'बहुड़ा यात्रा' कहा जाता है. इसके बाद कई अन्य रस्में और निभाई जाएंगी, फिर महाप्रभु मंदिर में अपने स्थान पर विराजमान होंगे.
24 जुलाई को मंदिर वापस आने के लिए महाप्रभु फिर से अपने रथ में सवार होंगे. इससे पहले उन्हें मशहूर पारंपरिक व्यंजन 'पोड़ा पीठा' (चावल, नारियल और गुड़ से बना एक विशेष पारंपरिक पैनकेक) का भोग लगाया जाएगा. फिर गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर वापसी की यात्रा प्रारंभ होगी.
तीनों रथों के श्रीजगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद एक और भव्य रस्म निभाई जाती है, जिसे सुना बेश कहा जाता है. यह रस्म आषाढ़ शुक्ल एकादशी को होती है, जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ का सोने के मुकुट, हार, करधनी, सोने के हाथ-पैरों से राजसी श्रृंगार किया जाता है. यानी कि भगवान जगन्नाथ सोने के ढेर सारे गहनों से 'सुना बेश' या 'राजराजेश्वर बेश' धारण करते हैं.
फिर जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के सामने रथ में विराजमान रहकर भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं. मंदिर जाने से पहले के सुना बेश में महाप्रभु के दर्शन करने के लिए हर साल भक्तों का सैलाब उमड़ता है.
इसके बाद रथों पर ही भगवान जगन्नाथ की एक और अहम रस्म निभाई जाती है, जिसे अधर पाना या अधर पाणा कहते हैं. यह रस्म सुना बेश के अगले दिन रथ पर ही निभाई जाती है. इसमें दूध, छेना, चीनी, केला, सूखे मेवे से बना एक बेहद स्वादिष्ट और सुगंधित पेय (शर्बत) बड़े-बड़े मिट्टी के घड़ों में भरकर भगवान के अधरों (होठों) तक लाया जाता है.
आश्चर्यजनक बात यह है कि इस भोग को भक्तों में प्रसाद के रूप में नहीं बांटा जाता है, बल्कि भोग लगाने के तुरंत बाद इस पेय से भरे मिट्टी के घड़ों को जानबूझकर रथों पर ही तोड़ दिया जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से रथों पर मौजूद अदृश्य आत्माएं, चंडी-चामुंडा और पार्श्व देवी-देवता इस शर्बत को ग्रहण करके मोक्ष पाते हैं.
महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर में अपने गर्भगृह में फिर से विराजमान होने की रस्म को नीलाद्रि बिजे कहा जाता है. यह रस्म आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को होती है. जिसमें भगवान अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को मनाने के लिए रसगुल्ला भेंट में देते हैं. जो कि 9 दिन तक भगवान के मंदिर से बाहर रहने के कारण नाराज हो जाती हैं. इसके बाद महाप्रभु अपने स्थान पर विराजमान होते हैं.
(Disclaimer- यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पंचांग और लोक परंपराओं पर आधारित है. खबर में दिए गए तथ्यों की सटीकता और पूर्णता का दावा नहीं किया जाता.)